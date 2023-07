Haseloff: „Alle meine Entchen“ und VR-Brille

Von: Stefan Schmidt

Reiner Haseloff probierte auch eine VR-Brille © Stefan Schmidt

Ministerpräsident Reiner Haseloff besuchte die Gardelegener Bibliothek.

Gardelegen – „Ein gewisses Rhythmusgefühl ist Ihnen nicht abzusprechen.“ Romy Topf, Mitarbeiterin in der Gardelegener Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek, sprach voller Hochachtung über jenen Mann, der neben ihr stand und soeben eine Melodie angestimmt hatte. Reiner Haseloff, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident, besuchte mit Ehefrau Gabriele am Freitagnachmittag die Einrichtung im Gardelegener Neubaugebiet Schlüsselkorb.

Und da musste er einige Stationen absolvieren. Denn die Einrichtung sei mehr als nur eine klassische Bücherei. Das betonte Bibliotheksleiterin Laura Zerneke in ihrer kurzen Begrüßungsansprache. „Wir wollen mehr sein als ein Aufbewahrungsort für Bücher, wir sind nicht nur eine Ausleiheinrichtung.“ Dazu gehört eben auch, dass Haseloff ein Musikstück spielt. Und zwar mittels elektronisch verbundener Mohrrüben und Gurken, mit deren Hilfe er über einen Computer im Obergeschoss des mehrstöckigen Gebäudes „Alle meine Entchen“ erklingen ließ. Und zwar in jenem Bereich, in dem die Jugendlichen des Gaming Clubs sich jeden Dienstagnachmittag zum Spielen treffen – nur eben diesmal aus gegebenem Anlass am Freitagnachmittag.

Dann bekam Haseloff noch eine VR-Brille aufgesetzt – VR steht für „Virtual Reality“ also „virtuelle Realität“. Damit ging der 69-jährige CDU-Politiker auf imaginäre Schmetterlingsjagd. Kurz danach bat ihn Laura Zerneke in den Bereich der Kinderbibliothek, in der regelmäßig Kita-Kinder ihren „Bibfit“-Führerschein bekommen. Denn den Nachwuchs an Medien wie Bücher heranzuführen, sei der sechsköpfigen Bibliotheks-Belegschaft eine Herzensangelegenheit, betonte die Leiterin. „Auf diese Weise haben wir die Hoffnung, dass die Kinder bei der Stange bleiben und auch später noch Medien ausleihen.“

Den jetzigen Standort der Gardelegener Bibliothek, so erfuhr der Ministerpräsident, gibt es seit 1995. Damals entstand der Neubau, der „einen offenen Charakter“ habe und „sehr einladend“ gestaltet sei. Haseloff schaute sich auch die Lesebalkone im oberen Stockwerk an, wo man in Ruhe sitzen und von wo man in den Eingangsbereich der Bibliothek herunterschauen kann.

Der Besuch des Ministerpräsidenten erfolgte auf Einladung des Beiratsvorsitzenden im Landesbibliotheksverband Sachsen-Anhalt, Bernhard Sterz. Mit dabei war am Freitagnachmittag auch der stellvertretende Landrat Matthias Baumann. Denn der Altmarkkreis Salzwedel beteiligt sich finanziell an der Bibliothek in Gardelegen, die eben auch eine Kreiseinrichtung ist und in den kommenden Monaten umfangreich saniert wird.