Abgabe als Zusatz zum Brauchtumsgeld

Von: Stefan Schmidt

Teilen

Es gibt immer mehr Freiflächen-Photovoltaikanlagen. © Stefan Schmidt

Es gibt immer mehr Photovoltaik-Anlagen im Gardelegener Stadtgebiet.

Gardelegen – Es ist keine Verpflichtung. Aber die Möglichkeit besteht. Nämlich, dass mit der Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde an die Kommune überwiesen wird. Über dieses Thema diskutierten die Mitglieder des Gardelegener Stadtrates während ihrer jüngsten Zusammenkunft. Und sie hatten drei Vorschläge auf dem Tisch: den der Stadtverwaltung, einen ähnlich gelagerten Vorschlag der CDU/FDP-Fraktion sowie eine weitere Variante der AfD-Fraktion.



Am Ende setzte sich der Vorschlag von CDU und FDP durch. Der besagt, dass 20 Prozent dieser Abgabe an die Kommune – die aktuell rechtlich nicht verpflichtend für den jeweiligen Betreiber ist – in die jeweilige Ortschaft, auf deren Gebiet die PV-Anlage steht, fließen soll. Die Stadtverwaltung hatte 15 Prozent vorgeschlagen. Dieses Geld soll als Aufstockung des Brauchtumsgeldes dienen, das derzeit bei 4,50 Euro pro Einwohner liegt und mit dem beispielsweise Feste, Jubiläen und andere Aktivitäten im Ort finanziell unterstützt werden.



Der AfD-Vorschlag sah zwar 25 Prozent für die jeweiligen Orte vor. Aber im Unterschied zu den beiden anderen Vorschlägen sollte dieses Geld für Investitionen im jeweiligen Dorf eingesetzt werden. Für den AfD-Antrag votierten lediglich die sechs AfD-Fraktionsmitglieder. Eine klare Mehrheit ergab sich jedoch beim Antrag von CDU und FDP, die bei nur drei Enthaltungen angenommen wurde.



Aktuell liegen im städtischen Bauamt Anträge auf Freiflächen-Photovoltaikanlagen in einer Größenordnung von mehr als 1.000 Hektar vor. Maximal kann aber nur 320 Hektar verbaut werden.