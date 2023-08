Verzögerung beim Ampel-Aufbau

Von: Stefan Schmidt

Teilen

Eine Bedarfsampel regelt derzeit den Verkehr. © Stefan Schmidt

An der Bismarker Straße in Gardelegen wird eine Ampel gebaut.

Gardelegen – Manch ein Autofahrer wundert sich seit geraumer Zeit. Denn an der Auf- und Abfahrt der Gardelegener Umgehungsstraße an der Bismarker Straße stehen zwar Baustellen-Absperrungen. Und auch der Verkehr wird seit mehreren Wochen per Ampelregelung geleitet. Aber wirklich getan hat sich zuletzt an der Kreuzung wenig.

Wie Gardelegens Stadtverwaltung auf der stadteigenen Internetseite in der Rubrik „Sag´s uns einfach“ auf Anfrage eines Nutzers erklärt, sei die Ampel noch nicht installiert worden, weil es Lieferverzögerungen gegeben habe. „Aufgrund eines verschobenen Liefertermins“, so heißt es weiter, habe die bauausführende Firma die Ampel noch nicht anbauen können. Baulastträger für die neue Ampel ist nicht die Stadt, sondern das Land, konkret die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) in Stendal. Man hoffe nun, dass das Material für die Ampel „in der 33. Kalenderwoche“ – das wäre die kommende Woche – angeliefert und dann eingebaut werden könne. Seit mehreren Wochen wird der Verkehr wechselseitig über die Kreuzung geführt. Aus allen vier Himmelsrichtungen – von der Umgehungsstraße herunter, aus Richtung Lüffingen/Industriegebiet sowie auf der Bismarker Straße stadtaus- und stadteinwärts – wird der Verkehr momentan rund um die Uhr wechselseitig durch die Baustelle geleitet, mit entsprechenden mehrminütigen Wartezeiten.

Die Ampelvorrichtungen mitsamt der Pfähle sind unterdessen bereits aufgebaut, so dass nur noch die Lichtsignalanlage selbst fehlt.

Das Land hatte im vergangenen Jahr entschieden, dort eine Ampel aufzustellen, weil es in der Vergangenheit an dieser Kreuzung immer mal wieder zu – zum Teil schweren – Verkehrsunfällen gekommen war und dieser Bereich einen Unfallschwerpunkt darstellt.