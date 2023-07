B 188 bleibt bis Mitte Oktober Großbaustelle

Von: Stefan Schmidt

Teilen

Die Abfahrt Wernitz wird derzeit saniert. © Stefan Schmidt

Die Miester Ortsumgebung wird saniert.

Wernitz – Sommerferien – das ist auch die Zeit der Straßenbaustellen. So auch seit Montag auf der Bundesstraße 188, wo es im Bereich der Auf- und Abfahrt Wernitz östlich von Mieste umfangreiche Bauarbeiten gibt. Wie die Pressestelle des Landes-Infrastrukturministeriums mitteilt, wird dort auf einer Gesamtlänge von 3,7 Kilometern die Fahrbahn der Miester Ortsumgehung saniert. Die bisherige Asphaltschicht wird auf dieser Länge abgefräst und anschließend neu aufgebaut.

Gebaut wird in drei Abschnitten. Den Anfang macht dabei eine 570 Meter lange Strecke im Bereich der Zu- und Abfahrt Wernitz. Dort wird der Verkehr auf der Bundesstraße 188 halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Das bedeutet, dass eine Ampel den Verkehr regelt. Sie ist seit Montag aufgebaut und sorgt deshalb bei Autofahrern für Zeitverluste. Knapp drei Minuten dauert die Rotphase, zu Stoßzeiten müssen Autofahrer mehrere Ampelphasen abwarten, bevor sie an der Baustelle vorbeikommen. Dieser erste Bauabschnitt soll zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Vorteil für viele Berufspendler: Seit Montag sind im Wolfsburger Volkswagenwerk Werksferien, sodass viele VW-Beschäftigte derzeit Urlaub haben.

Die beiden anderen Bauabschnitte erfordern, so teilt das Ministerium mit, jeweils eine Vollsperrung der Miester Ortsumgehung. Der Verkehr soll dann durch Wernitz und Mieste umgeleitet werden. Abgeschlossen werden sollen die Gesamt-Bauarbeiten bis Mitte Oktober.

Während der derzeitigen Bauarbeiten können Autofahrer, die aus Richtung Sachau kommen, nicht bei Wernitz auf die B 188 fahren. Sie müssen stattdessen durch Wernitz und Mieste fahren und kommen dann westlich von Mieste auf die Bundesstraße.