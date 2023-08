Auch in diesem Jahr nur Reparatur

Von: Stefan Schmidt

Teilen

Es gibt zahlreiche Schlaglöcher im Rottweg. © Stefan Schmidt

Der Rottweg in Gardelegen ist übersät mit Schlaglöchern.

Gardelegen – Der Weg ist seit vielen Jahren ein Ärgernis. Und wird es vorerst auch bleiben. Der Rottweg zwischen Goethestraße und Ernst-von-Bergmann-Straße ist holprig – und das ist wohl noch untertrieben. Sieghard Dutz, Mitglied im Gardelegener Bauausschuss, sprach den Zustand dieses Weges während der Zusammenkunft des Fachausschusses am Montagabend an. Man tagte im Gardelegener Rathaussaal. Sieghard Dutz fragte nach, wann denn die zahlreichen Löcher verschwinden. Denn angesichts der teils sehr tiefen Schlaglöcher „müsste man eigentlich darüber nachdenken“, so das Mitglied der Linken-Fraktion, „den Rottweg gänzlich für den Fahrzeugverkehr zu sperren“ oder zumindest nur noch eine einseitige Verkehrsführung zuzulassen. Der Rottweg, so sein Argument, hätte schon längst grundhaft ausgebaut werden müssen, um den Missstand zu beheben.

Antwort erhielt Sieghard Dutz vom städtischen Bauamtsleiter Ottmar Wiesel. Er verwies auf die vom Gardelegener Stadtrat beschlossene Straßenbau-Prioritätenliste. Dort taucht der Rottweg nur unter „Ferner liefen“ auf. „Und das liegt nicht in der Verantwortung des Bauamtes“, verwies er auf das Abstimmungsergebnis im Stadtrat. Und so werde es auch in diesem Jahr wieder, wie schon in den Jahren zuvor, lediglich Reparaturarbeiten geben, um die Schlaglöcher notdürftig zu füllen.

Der Rottweg in Gardelegen ist zwar eine reine Anliegerstraße. An ihr liegen aber der Fischerhof Gahrns, die benachbarten Angelteiche und der Hofverkauf sowie die Kleingartenanlage am Rottweg. Im betroffenen Abschnitt befanden sich im Winter nicht weniger als 159 Schlaglöcher auf einer Distanz von gerade mal 450 Metern.