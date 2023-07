Solpkes Kita-Neubau verschiebt sich

Gardelegen darf für 2024 keinen Sechs-Millionen-Kredit aufnehmen

+ © Stefan Schmidt Die Kita in Solpke soll neu gebaut werden © Stefan Schmidt

Von Stefan Schmidt

Die Stadt Gardelegen muss nun doch bei Investitionen sparen.

Gardelegen – Die Stadt Gardelegen muss nun doch den Rotstift ansetzen. Das hat die Kommunalaufsicht des Altmarkkreises Salzwedel entschieden. Denn: Der im Mai vom Gardelegener Stadtrat einhellig beschlossene Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 wurde zwar nicht grundsätzlich beanstandet. Aber einen wichtigen Punkt muss die Stadt auf Geheiß der Aufsichtsbehörde nun umsetzen. Denn der für das kommende Jahr geplante Kredit in Höhe von sechs Millionen Euro, um Investitionen zu finanzieren, wird nicht genehmigt. Soll heißen: Die Stadt muss im Jahr 2024 nicht weniger als eben jene sechs Millionen Euro einsparen.

Aus diesem Grund gibt es am Montag, 10. Juli, im Gardelegener Rathaussaal eine kurzfristig angesetzte Sondersitzung des Stadtrates. Beginn ist um 19 Uhr.

Wichtigstes Thema an diesem Abend ist die Frage, wo die sechs Millionen Euro eingespart werden sollen. Dabei waren sich Verwaltung und Kommunalpolitiker bei der im Frühjahr stattgefundenen Haushaltsdiskussion einig, dass trotz des Millionenlochs keine Investitionen gestrichen oder verschoben werden sollen.

Diese Absicht ist nun hinfällig. Und so hat die Stadtverwaltung eine Liste jener Investitionen erarbeitet, die im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden sollen.

An erster Stelle steht die neue Kita in Solpke. Für diesen Ersatzneubau hatte die Stadt ursprünglich 3,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Kita wird im nächsten Jahr aber nicht gebaut. Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher ist trotzdem optimistisch, dass die neuen Räume gebaut werden – wenn auch nicht 2024. „Möglicherweise hätten wir diesen Zeitplan ohnehin nicht einhalten können“, sagt sie gegenüber der Altmark-Zeitung. Und so soll der Bau der neuen Kita trotzdem nach den Sommerferien, im August, im Bauausschuss beraten werden. In der Hoffnung auf mehr Geld von Bund und Land hofft Mandy Schumacher auf einen Bau zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht schon im Jahr 2025.

Eine weitere Einsparung: Statt zwei neuer Feuerwehrfahrzeuge – HLF 10 – soll im nächsten Jahr nur eines angeschafft werden. Dies sei mit den Vertretern der Feuerwehren auch schon abgesprochen, erklärt die Bürgermeisterin dazu.

Während der Sondersitzung des Gardelegener Stadtrates schlägt die Verwaltung den Kommunalpolitikern vor, gegen das Schreiben der kreislichen Kommunalaufsicht keinen Widerspruch einzulegen, erklärt Mandy Schumacher.