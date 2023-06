Rohrbruch: 6.000 Haushalte ohne Wasser

Ursache: Loch in Hauptversorgungsleitung nach Blitzeinschlag nicht angezeigt

Der Tankzug steht vor dem Krankenhaus

Etwa 6.000 Haushalte in und um Gardelegen waren am Freitag stundenlang ohne Wasser.

Gardelegen – Etwa 6.000 Haushalte in und um Gardelegen hatten am Freitag früh mehrere Stunden lang kein Trinkwasser. Ursache war ein Leck in einer der Hauptversorgungsleitungen, das erst sehr spät bemerkt werden konnte.

Wie Sven Müller, der Geschäftsführer des Gardelegener Wasserverbandes, bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Freitagmittag im Gardelegener Rathaussaal erklärte, habe es am Donnerstagabend während eines Gewitters mit Starkregen einen Blitzeinschlag bei der Leitungsüberwachung gegeben, sodass diese Technik kurzfristig ausfiel. Und somit habe auch der Druckabfall, der zeitgleich durch das Leck entstand, nicht bemerkt werden können. Erst morgens um 4 Uhr, so Sven Müller, habe ein anderes Gerät angezeigt, dass der Hochbehälter am Prützenberg bei Weteritz kaum noch Wasser habe. Also machten sich eiligst alarmierte Mitarbeiter des Wasserverbandes zu Fuß auf den Weg, um die mehrere Meter unter der Erde befindliche Hauptwasserleitung auf ein mögliches Leck hin abzuschreiten. Im Westen von Gardelegen, in einem äußerst schwer zugänglichen Gelände unweit des Vogelsangweges, entdeckten die Kollegen dann „eine große Sumpflandschaft“, so der Geschäftsführer, die „wenn überhaupt, dann nur mit einer Wathose“ betreten werden könne. Wo genau sich das Leck befindet und wie groß es ist, sei derzeit noch unklar.

Wichtiger sei gewesen, die Wasserversorgung für die rund 6.000 betroffenen Haushalte wieder herzustellen. Dazu wurde eine Umleitung aus Richtung Nordosten eingerichtet, sodass ab etwa 10 Uhr wieder Wasser aus den Hähnen kam. Betroffen waren Gardelegen selbst sowie Letzlingen, Kloster Neuendorf, Jävenitz und Hottendorf, wie Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher während der Pressekonferenz erklärte.

Morgens um 7.30 Uhr tagte am Freitag ein eiligst einberufener Krisenstab mit Vertretern von Wasserverband, Stadtverwaltung, Feuerwehr und Polizei, um erste Maßnahmen zu ergreifen.

Dazu gehörte, die Kitas offen zu lassen, auch wenn die Toiletten für einige Zeit nicht nutzbar waren. „Aber Zuhause“, so Mandy Schumacher, „hätten die Kleinen ja auch nicht aufs Klo gehen können“. Kreis und Landesschulamt hatten derweil die Schulen auf Notbetrieb umgestellt, der Unterricht fiel größtenteils aus.

Problematisch ist immer noch die Lage rund um das Gardelegener Altmark-Klinikum. Operationssäle und das Dialysezentrum waren nach Informationen der Altmark-Zeitung betroffen, bis ein Tankzug aus einer Stendaler Molkerei vorfuhr, mit 26.000 Litern Wasser gefüllt. Auf diese Weise konnte wenigstens eine Regelversorgung gewährleistet werden.

Auch Industriebetriebe bekamen den Ausfall der Wasserversorgung zu spüren. So stellte die Feuerwehr nach Angaben von Stadtwehrleiter Sven Rasch mehrere Wassercontainer für das Glaswerk zur Verfügung, um die Maschinen zu kühlen. Und mehrere Kindereinrichtungen wurden mit Wasserflaschen versorgt, damit die Mädchen und Jungen etwas zu Trinken hatten.

Bis auf den Bereich rund um das Krankenhaus – dort befindet sich das Ende der Umleitungs-Wasserleitung, dort muss erst die Luft aus den Leitungen entweichen, bevor wieder Wasser fließt – steht die Wasserversorgung zwar wieder. Bis Montag früh hofft der Wasserverband, auch rund um das Krankenhaus wieder Normalität hergestellt zu haben. Geschäftsführer Sven Müller bittet trotzdem für die nächsten Tage um einen möglichst sparsamen Wasserverbrauch. „Den Pool im Garten vielleicht nicht gerade an diesem Wochenende auffüllen, statt dreimal die Waschmaschine laufen zu lassen, möglichst nur einmal“, so lauten seine Vorschläge.