Berges „Wichtelstübchen“ vor dem Aus

Von: Stefan Schmid

Die Berger Kita „Wichtelstübchen“ ist alles andere als modern. © Stefan Schmidt

Die Berger Kita „Wichtelstübchen“ soll zum 31. Juli geschlossen werden.

Berge – Die Kindertagesstätte „Wichtelstübchen“ in Berge soll geschlossen werden. Das bestätigt Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher auf Anfrage der Altmark-Zeitung. Für die kommende Sitzungsschiene des Gardelegener Stadtrates soll eine entsprechende Beschlussvorlage erarbeitet werden. Am Donnerstag ist das Elternkuratorium in einer Zusammenkunft mit Vertretern der Stadt über die Schließungspläne der Gardelegener Stadtverwaltung informiert worden. „Die endgültige Entscheidung liegt aber bei den Mitgliedern des Gardelegener Stadtrates“, betont Mandy Schumacher. Soll heißen: Die Stadtverwaltung kann das Aus für die Kita nur vorschlagen. Das letzte Wort haben die Gardelegener Kommunalpolitiker.

Die Kita „Wichtelstübchen“ stand schon mehrfach, auch wegen nicht unerheblicher baulicher Mängel, auf der Kippe. Zuletzt rund um den Neubau des Kinderzentrums in Estedt gab es bereits Überlegungen, die Einrichtung im Nachbarort zu schließen. Wie Mandy Schumacher erklärt, gebe es im vor knapp drei Jahren eröffneten Kinderzentrum am südlichen Dorfrand von Estedt aktuell genügend Kapazitäten, um die Mädchen und Jungen aus Berge und den anderen Orten des Einzugsbereichs dort unterzubringen. „Das wäre dann unsere erste Option“, sagt sie, betont aber zugleich: „Selbstverständlich können die Eltern selbst entscheiden, wo ihre Kinder betreut werden.“ Das Kinderzentrum in Estedt liegt exakt 3,1 Kilometer von der Berger Kita „Wichtelstübchen“ entfernt, die Entfernung wäre also nicht allzu groß. Und: Im Gegensatz zur Kita in Berge gibt es im mit Millionenaufwand gebauten Kinderzentrum im Gebäudekomplex der ehemaligen Peter-Härtling-Grundschule von Estedt große und modern ausgestattete Räume.

„Wir erleben einen immer größer werdenden Zentralismus“, so äußert sich die AfD-Stadtratsfraktion als erste Fraktion des Gardelegener Stadtrates zur geplanten Schließung. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sebastian Koch schreibt weiter: „Die Begründungen lesen sich immer gleich: Brandschutz, Sanierungsstau, Grundstücksprobleme.“ Und weiter: „Der Kindergarten ist bei den Eltern und Erziehern beliebt und wird von den Kindern geliebt. Lasst den Eltern ihren Dorf-Kindergarten und den Kindern ihre kurzen Wege.“

Die Schließung der Berger Kita „Wichtelstübchen“ ist zum 31. Juli geplant.