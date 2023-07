Gardelegen: Sechs Millionen Euro in nur neun Minuten

Von: Stefan Schmidt

Die Sanierung des Pappelwegs muss warten. © Stefan Schmidt

Nicht alle geplanten Investitionen im Jahr 2024 können umgesetzt werden.

Gardelegen – Es war dringlich. Aus diesem Grund erfolgte die Einladung zur Sondersitzung des Gardelegener Stadtrates erst Ende vergangener Woche. Am Montagabend kamen die Mitglieder des Stadtrates – wegen der Sommerferien waren es nur 20 von 35 Kommunalpolitikern – zu einer außerordentlichen Versammlung zusammen. Denn es ging um Millionen. Konkret: Um sechs Millionen Euro, die für das Jahr 2024 eingespart werden müssen. Dies geschah auf Geheiß der Kreis-Kommunalaufsicht, die zwar den Gardelegener Doppel-Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 grundsätzlich genehmigt hat. Aber den geplanten Kredit über sechs Millionen Euro für das Jahr 2024, um trotz eines Finanzlochs von rund neun Millionen Euro Investitionen zu tätigen, ablehnte.



Und so muss gespart werden. Zu allererst am Neubau der Kita in Solpke, der 2024 noch nicht kommen wird – und möglicherweise auch nicht gekommen wäre, weil die Zeitschiene ohnehin eng sei, wie Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher erläuterte. In diesem Fall spart die Stadt 3,1 Millionen Euro und damit mehr als die Hälfte der zu streichenden Summe ein. Sowohl der Ortsbürgermeister von Solpke als auch die Kita-Leiterin seien bereits über die Pläne informiert, betonte die Bürgermeisterin.



Eine weitere Baumaßnahme, die im Jahr 2024 nicht kommen wird, betrifft den Ahornweg und den Pappelweg, zwischen Stendaler Straße und Platz der Freiheit im Osten der Stadt gelegen. Eigentlich sollte der Ausbau dieser beiden Straßen eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Gardelegener Wasserverband werden. Und dass die Stadt nun für 2024 einen Rückzieher mache, „darüber ist man beim Wasserverband wenig begeistert“, gab Mandy Schumacher zu. Aber auf diese Weise spare die Stadt weitere 1,2 Millionen Euro ein.



Am Ende und nur neun Minuten, nachdem der Tagesordnungspunkt im Gardelegener Rathaussaal aufgerufen wurde, stimmten die Stadträte für die Streichungen. Nur Gustav Wienecke enthielt sich. Zugleich legt die Stadt – auch das entschied der Stadtrat – keinen Widerspruch gegen die Auflagen der Kommunalaufsicht ein. „Das kostet nur Zeit“ und hätte obendrein, erklärte Mandy Schumacher, wenig Aussicht auf Erfolg.