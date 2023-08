Neuer Beton im Eingangsbereich

Von: Stefan Schmidt

Der Eingangsbereich wird saniert © Stefan Schmidt

Der Eingangsbereich an der Gedenkstätte muss saniert werden.

Gardelegen – Seit einer Woche wird gebaut. Und zwar im Eingangsbereich des Besucher- und Dokumentationszentrums auf der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe nördlich von Gardelegen. Dort taten sich schon kurz nach der Eröffnung des rund vier Millionen Euro teuren Gebäudes, in dem es eine Dauerausstellung zu dem Feldscheunen-Massaker an 1016 KZ-Häftlingen vom 13. April 1945 und zu den vorangegangenen Todesmärschen gibt, Risse im Beton auf. Wie der am Bau beteiligte Architekt Bruno Vennes während eines öffentlichen Rundgangs vor gut einem Jahr, im Juni 2022, erklärte, habe die beauftragte Firma offenbar zu wenig Material verwendet, so dass es nur rund anderthalb Jahre nach der offiziellen Eröffnung des Besucherzentrums – im September 2020 waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Reiner Haseloff vor Ort – zu diesen Rissbildungen kam. Die eigentliche Eröffnung des Besucherzentrums war für April 2020 geplant – wenige Wochen zuvor begann der coronabedingte Lockdown, die Eröffnung musste verschoben und das Gebäude geschlossen werden.

Seit wenigen Tagen wird der Eingangsbereich nun komplett erneuert, der Betonboden wird ersetzt. Hatte der Architekt im vergangenen Jahr noch angekündigt, dass das Besucherzentrum während der Sanierungsarbeiten komplett geschlossen werden müsse, ist dies jetzt aber nicht der Fall. Im Rahmen einer Bauberatung wurde dann doch entschieden, den Eingang offen zu lassen, so dass Besucher auch während der Bauarbeiten das Gebäude – wenn auch nur an der Seite entlang – betreten können.

Das Besucher- und Dokumentationszentrum auf der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe ist an folgenden Tagen geöffnet: Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 15.30 Uhr, Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie an jedem letzten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr.