Vier Millionen Euro für neuen Bahnsteig

Von: Stefan Schmidt

Der Bahnsteig auf dem Gardelegener Bahnhof wird erneuert. © Schmidt,Stefan

Derzeit müssen Bahnreisende auf dem Gardelegener Bahnhof Umwege in Kauf nehmen.

Gardelegen – Bahnreisende, die derzeit vom Gardelegener Bahnhof wegfahren wollen oder dort aussteigen wollen, müssen seit einer Woche Umwege in Kauf nehmen. Der Grund: Die Deutsche Bahn AG investiert rund vier Millionen Euro in die Modernisierung des Bahnsteigs 1 – das ist der Haupt-Bahnsteig direkt am Bahnhofsgebäude. Die Bauarbeiten laufen seit dem 11. April und dauern voraussichtlich vier Wochen. Denn laut Aushang können Bahnreisende den Haupt-Bahnsteig erst wieder ab dem 11. Mai nutzen.

Wie Jörg Bönsich, Pressesprecher der Deutschen Bahn AG, mitteilt, wird der Bahnsteig momentan auf 155 Meter verlängert. Dazu haben Arbeiter die kompletten Bodenplatten – die veraltet waren und zahlreiche Unebenheiten aufgewiesen haben – herausgenommen. Der Untergrund am Bahnsteig wird komplett neu gestaltet. Darüber hinaus werden im Bahnsteigbelag Blindenleitstreifen eingearbeitet. Der Bahnsteig selbst wird zudem auf eine Höhe von 55 Zentimeter angehoben, sodass ein ebenerdiges Ein- und Aussteigen möglich sein wird. „Damit verbessern sich“, so Jörg Bönisch, „die Bedingungen für mobilitätseingeschränkte Menschen, Reisende mit schwerem Gepäck, Radfahrer oder Eltern mit Kinderwagen deutlich“.

Ein weiterer Teil der Sanierung auf dem Gardelegener Bahnhofsgelände: Das Wegeleitsystem, die Bahnsteigausstattung und die Beleuchtung werden in den kommenden Wochen ebenfalls erneuert.

Während der laufenden Bauarbeiten halten die Züge nicht am Bahnsteig 1, sondern am Bahnsteig 2. Das bedeutet, dass Bahnreisende die Unterführung nutzen müssen, um ein- und auszusteigen.

Das Bahnhofsgebäude selbst befindet sich in Privatbesitz und soll ebenfalls noch modernisiert werden. Pläne dazu wurden bereits vor rund einem Jahr vorgestellt.