Das allzu kurze Leben des Rabia Boucif

Von: Stefan Schmidt

Rabia Boucif hatte die Häftlingsnummer 40113. © Stefan Schmidt

Ein weiteres der mehr als 1000 Opfer des Feldscheunen-Massakers ist identifiziert.

Gardelegen – Seine Familie wusste über Jahrzehnte hinweg nicht, was aus ihm geworden ist: Hat er den Zweiten Weltkrieg überlebt? Oder ist er ermordet worden? Hatte er nach 1945 gar eine neue Identität angenommen? All das war theoretisch möglich bei Rabia Boucif. Der Mann kam im Jahre 1896 in Algerien, in der dortigen Stadt Constantine, zur Welt, verdiente seinen Lebensunterhalt später als Bergarbeiter in Frankreich, hatte acht Kinder. Und wurde im Dezember 1943 in Frankreich verhaftet – danach verlor sich seine Spur. Die Familie, die damals in Algerien zurückblieb, hatte keine Kenntnis von der Verhaftung gehabt. Warum Rabia Boucif überhaupt verhaftet wurde, ist bis heute unklar.

Doch nun steht fest: Rabia Boucif kam im Alter von 48 Jahren beim Feldscheunen-Massaker in Gardelegen ums Leben. Ermordet von den Nazis.

Nach seiner Verhaftung in Frankreich verschleppten ihn die deutschen Besatzer nach Recherchen der „Arolsen Archives“, des internationalen Zentrums über NS-Opfer, das seinen Sitz im nordhessischen Bad Arolsen hat, über das Gefängnis in Lyon und ein Durchgangslager im französischen Compiègne bis ins Konzentrationslager (KZ) Neuengamme bei Hamburg. Dort nahm ihm die SS seinen Siegelring und seine Taschenuhr ab. Genau diese persönlichen Gegenstände hat erst kürzlich die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an den Urenkel des später Ermordeten, an Kabir Boucif, übergeben. Die Rückgabe solcher „Effekten“ gehört mit zu den Tätigkeitsbereichen der „Arolsen Archives“.

„Die Familie hat nun Gewissheit, was mit Rabia Boucif damals geschehen ist“, erklärt dazu Gardelegens Gedenkstättenleiter Andreas Froese – er und seine Mitarbeiter waren an den akribischen Nachforschungen mit beteiligt.

Die letzten Stationen im Leben des Rabia Boucif: Im KZ-Außenlager Hannover-Stöcken musste der Familienvater „schwere körperliche Zwangsarbeit leisten“, wie es in einer Erklärung der „Arolsen Archives“ weiter heißt. Rabia Boucif wurde dann auf einen der zahlreichen Todesmärsche zum Ende des Zweiten Weltkriegs geschickt und am 13. April 1945 in der Feldscheune nördlich von Gardelegen ermordet. Seine sterblichen Überreste wurden auf dem Gräberfeld unweit des Tatortes beigesetzt – auf der Grabstelle mit seiner Häftlingsnummer 40113.

Wie Andreas Froese berichtet, habe die Familie des damals Ermordeten angekündigt, demnächst nach Gardelegen zu reisen, um die Grabstelle persönlich in Augenschein zu nehmen und sich den Ort seiner Ermordung anzuschauen.

Kabir Boucif, der Urenkel des Ermordeten, dankte derweil den „Arolsen Archives“ mit folgenden Worten: „Ich bin Krankenpfleger und heile die Körper. Ihr heilt die Herzen.“