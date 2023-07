Gardelegen: Familienvater wegen Besitz von kinderpornografischen Dateien verurteilt

„Es war Blödsinn, es war doof“

102 Dateien hatte ein 55-jähriger Familienvater abgespeichert.

Gardelegen – Er habe sich die Fotos im Vorfeld der Hauptverhandlung „leider anschauen müssen“, erklärte Axel Bormann. Der Richter am Gardelegener Amtsgericht blickte zum Angeklagten herüber, der wegen „Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte“ vor wenigen Tagen vor dem Kadi saß. Der 55-jährige verheiratete Vater zweier bereits erwachsener Kinder hatte nicht weniger als 102 Datein auf verschiedenen Geräten heruntergeladen und flog bei einer Durchsuchung in seinem Haus in einem Ortsteil des Gardelegener Stadtgebietes am 30. November 2021 auf. Vorausgegangen war die Anzeige einer Schülerin – der Angeklagte gab im Landkreis Helmstedt an einer Schule Zeichenunterricht.

Der Angeklagte gab die Taten zu. Mehr noch: Er habe sich sofort nach dem Auffliegen, noch im Dezember 2021, in psychologische Behandlung begeben, habe an Therapiestunden teilgenommen und sei „hochmotiviert“, wie seine Therapeutin schriftlich bezeugte. Der 55-Jährige gab sich reumütig: „Es war Blödsinn, es war doof“ , erklärte er gegenüber dem Schöffengericht.

Die Fotos müssen in der Tat schwer zu ertragen sein. Oder, wie der Richter es noch vorsichtig formulierte: Es handele sich um „unschöne Dateien“. Bis hinunter ins Kleinkindalter – zwei bis vier Jahre – seien da nackte Körper zu sehen, mit eindeutigen Posen und in „aufreizend geschlechterbetonter Körperhaltung“, wie der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift verlas. Entsprechend verzichteten die beiden dem Richter zur Seite gestellten Schöffen, beides Frauen, auf eine eigene Betrachtung des Beweismaterials: „Ich muss das nicht sehen“, erklärten sie übereinstimmend.

Am Ende verurteilte das Schöffengericht de Mann, der zuletzt Integrationskurse für Geflüchtete gab („Ich versuche ihnen, die Sprache und die deutsche Kultur zu vermitteln“), zu einer Bewährungsstrafe. Es folgte dabei dem Antrag des Staatsanwaltes auf anderthalb Jahre. Neben dem Geständnis und dem Therapiebeginn sprach für den Angeklagten auch, dass er bisher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

Zusätzlich zu der Bewährungsstrafe muss der 55-Jährige aber auch eine Geldstrafe von 2000 Euro zahlen. Empfänger ist der Verein „Miss-Mut“, der sich um Opfer sexualisierter