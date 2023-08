Cocktails, Urlaubsfotos und Mickey Krause: Trüstedter feierten Teichfest

Von: Ina Tschakyrow

Anna Mahn (links) und Hermine Osmers paddelten mit dem Schlauchboot über den Teich. © Ina Tschakyrow

In Trüstedt wurde am Sonnabend wieder das Teichfest gefeiert. Mit dem Schlauchboot ging es über den Teich und sogar Mickey Krause trat auf.

Trüstedt – Das Team Trüstedt wird größer, erzählte Frank Lilge, mittlerweile organisieren auch die Jugendlichen der insgesamt neun Familien das Teichfest in Trüstedt mit. Darüber freut sich das Organisationsteam, denn so wird es hoffentlich noch viele Jahre das Fest rund um den Teich mitten in der Ortschaft geben.



Der Teich wurde im vergangenen Jahr mit Leader-Fördergeld und Eigenmitteln der Hansestadt Gardelegen entschlammt, worüber sich die Trüstedter freuen. Damit fand in diesem Jahr erstmals das Teichfest am „neuen“ Teich statt. Das wurde am Sonnabend wieder gefeiert.



Um die 130 Besucher waren da, schätzte Frank Lilge am Nachmittag. „Wir hoffen, dass noch mehr kommen.“ Das Fest werde immer gut angenommen, weil die Menschen es toll finden, dass die Einwohner in dem kleinen Ort solch ein Fest organisieren.

Die Besucher, die nicht nur aus Trüstedt kamen, sondern auch aus vielen Ortschaften drum herum sowie aus Magdeburg, Berlin und sogar Österreich, konnten sich Kaffee und Kuchen schmecken lassen, abends gab es gebackenes Schwein und am Stand von Max Seidl, Sandra Bethge, Vivien Lilge und Raphael Tegge verschiedene Cocktails und Zuckerwatte.

Cocktails und Zuckerwatte gab es bei Max Seidl (von links), Sandra Bethge, Vivien Lilge und Raphael Tegge. © Ina Tschakyrow

Dazu waren Aufsteller verteilt, mit denen Urlaubsfotos gemacht werden konnten. Außerdem konnten Kinder wieder mit Schlauchbooten über den Teich paddeln. Der war nach dem vielen Regen „schön voll“, sagte Frank Lilge, denn nach der langen Hitzewelle mit wenig Regen sah der Teich noch ganz anders aus. Beim Paddeln entdeckten die Kinder so manchen Frosch zwischen den Teichrosen und dem Schilf.



Später am Nachmittag begann ein kleines Showprogramm. Ein Mickey Krause Double trat auf. Danach gab es noch Tänze, die in diesem Jahr etwas mehr improvisiert werden mussten, da die Vortänzer krankheitsbedingt ausfielen. „Aber Hauptsache, es macht Spaß“, sagte Frank Lilge und ergänzte: „Wir wollen aber auch die Leute aus dem Publikum animieren.“