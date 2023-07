Christina Dietmann züchtet Amerikanische Miniaturpferde

Von: Ina Tschakyrow

Die Fohlen Willow (links) und Brownie sind Amerikanische Miniaturpferde. Die Rasse züchtet Christina Dietmann seit 14 Jahren. © Ina Tschakyrow

Seit 14 Jahren züchtet Christina Dietmann Amerikanische Miniaturpferde. Die Gardelegenerin hat ihr erstes Minipferd in England gekauft, wo sie mit ihrer Zucht begann.

Gardelegen – Magic kommt neugierig auf Christina Dietmann zugelaufen, als sie den Zaun zur Koppel öffnet. „Das sind Willow, Brownie und Shadow“, stellt die Gardelegenerin die drei Fohlen vor, die zwischen den anderen Minipferden stehen.



Um die 20 Amerikanische Miniaturpferde hat Christina Dietmann. Sie züchtet die Rasse, die nach amerikanischem Standard maximal 34 Inch, also 86 Zentimeter groß sein darf, seit mittlerweile 14 Jahren. „Ich wollte schon immer Pferde züchten, das war mein Traum“, erzählt Christina Dietmann, deren erstes Pferd aber eine Haflinger-Stute namens Franci war, die auf einer anderen Weide steht.



Die ersten Minipferde in England gekauft

„Am 23. Juli 2009 habe ich das erste Minipferd gekauft“, erinnert sie sich, während sie die Pferde streichelt. Damals war Christina Dietmann noch in England, wo sie mehrere Jahre gelebt hat. Sie lernte dort die argentinischen Miniaturpferde kennen, sogenannte Falabellas. „Ich habe mich in die Rasse verliebt“, sagt sie über die Minipferde.



Nachdem sie ihr erstes Amerikanisches Miniaturpferd in England gekauft hatte, kamen zwei weitere Stuten hinzu. „Ich war von den Minipferden fasziniert“, erinnert sie sich. Schnell hatte sie deswegen den Plan, die Pferde zu züchten. 2010 wurden die ersten beiden Fohlen geboren. 2011 ging es mit sieben Amerikanischen Miniaturpferden zurück nach Deutschland.



Minipferde fahren Kutsche

Die Minipferde „sind wie Hunde“, lacht Christina Dietmann während Willow zu ihr kommt und schnuppert. „Sie wollen immer etwas zu tun haben“, schmunzelt sie, „und Abenteuer erleben“. Zum Beispiel spazieren gehen oder Kutsche fahren. „Das mögen sie“, weiß Christina Dietmann. Mit ihren Minipferden fährt sie ein- und vierspännig Kutsche und deswegen züchtet sie ab einer Größe von 80 Zentimeter. 20 bis 30 Kilometer mit der Kutsche schaffen die Vierbeiner. „Mit den großen Pferden können sie mithalten“, weiß Christina Dietmann. Sie nutzt sie zudem als Therapiepferde. „Wegen der Größe hat kaum jemand Angst.“ Kinder können bis zu einem bestimmten Gewicht auf den Minipferden reiten. Außerdem nimmt sie an verschiedenen Wettbewerben teil, bei denen die Pferde beispielsweise an der Hand springen müssen, Kutsche fahren oder in Zuchtschauen bewertet werden.



Viele Preise für Magic

Ihre gezüchteten Pferde bildet Christina Dietmann selbst aus, damit sie beispielsweise an der Kutsche angespannt werden können. „Ich bin kein Reitsport- oder Fahrsportprofi“, sagt die Gardelegenerin. Das professionelle Training für Wettbewerbe überlasse sie einer Trainerin. Mit ihr war Magic in diesem Jahr bei mehreren Wettbewerben „und hat richtig abgeräumt“, freut sich Christina Dietmann über die Preise und die Schleifen, die Magic an seinem Halfter tragen durfte. Eine Schleife war für „Best of Show“ in Deutschland. Die Jury fand also, dass Magic das schönste Pferd war.



Christina Dietmann nimmt auch selbst an Wettbewerben teil, allerdings „habe ich eher Spaß, wenn ich mit der Kutsche über das Stoppelfeld fahre“, lacht sie. Mit Penny Lane – die Stute wurde nach einem Song von den Beatles benannt –, hat sie beispielsweise die Prüfung „Obstacle“ gewonnen. Dabei geht es um die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd, während beide miteinander arbeiten. Über diesen Preis hat sich Christina Dietmann besonders gefreut, weil er ihre Arbeit anerkennt. Bei ihrer Zucht geht es ihr nicht nur um das Aussehen der Minipferde, sondern vor allem um deren Charakter und Beziehung zum Menschen.



Freundlich gegenüber Menschen

Die Minipferde seien freundlich gegenüber Menschen und an ihnen interessiert. So kommen auf der Weide auch immer wieder Tiere zu ihr. Die Fohlen Shadow und Brownie legen sich ins Gras. „Wenn sie das machen, fühlen sie sich wohl“, weiß Christina Dietmann, die schon 38 Fohlen aufgezogen hat – von denen sie aber nicht alle behalten hat – und das über mehrere Generationen, wie zum Beispiel bei Shadow. Das Fohlen ist der Sohn von Magic, den sie auch schon aufgezogen hat. Den Fohlen dabei zuzusehen, wie sie sich entwickeln, mache ihr Spaß, sagt sie, während sie nach Magic schaut.



Der Hengst heißt in seinen Papieren aber anders: AQM Awestrucks Sparkling Magic. AQM steht für Aquamarine, das ist der Züchterpräfix, der vor allen Namen der Pferde steht, die Christina Dietmann gezüchtet hat. Aquamarine bedeutet übersetzt Meerwasser. „Und damals war ich noch am Meer“, erklärt sie. Der zweite Name von Magic ist der Name seines Vaters. Den Namen Sparkling Magic hat Christina Dietmann ausgewählt. So steht der Name in Amerika im Zuchtbuch. Die Gardelegenerin hat auch ein einziges Pferd, das dort geboren wurde: Soleil.