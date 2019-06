Caddyfahrer schläft bei Gardelegen am Steuer ein: VW prallt gegen Straßenbaum

Etwa 1000 Meter vor der Ortslage Gardelegen kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum.

+ Alle vier Personen im Fahrzeug wurden verletzt, eine davon schwer. © Polizei

Die Beifahrerin (29) gab an, der Fahrer sei am Steuer eingeschlafen. Der Fahrer, die Beifahrerin und ein Insasse auf der Rücksitzbank (57) wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus Gardelegen gebracht. Ein weiterer Insasse im Fahrzeugfond (28), welcher genau wie der 57-Jährige nicht angeschnallt war, musste mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Magdeburger Krankenhaus gebracht werden.