Bürgerempfang in Gardelegen: Vier Bürger wurden mit Ehrennadel ausgezeichnet

Von: Ina Tschakyrow

Teilen

Ingo Kaufhold (l.) bekam die Ehrennadel für seine Tätigkeit im Kreisfeuerwehrverband Gardelegen vom Stadtratsvorsitzenden Kai-Michael Neubüser. © Ina Tschakyrow

Beim Bürgerempfang der Hansestadt Gardelegen erhielten am Freitagnachmittag Jens Bombach, Friedrich-Wilhelm Gille, Ingo Kaufhold sowie Egon Daugs für ihr jahrelanges Engagement eine Ehrennadel verliehen.

Gardelegen – „Wer braucht schon einen Oscar, Bambi oder Henne“, sagte Gudrun Gerecke, „wenn er eine Ehrennadel der Hansestadt Gardelegen haben kann?“. Sie hielt am Freitagnachmittag die Laudatio für Egon Daugs, der während des Bürgerempfangs der Hansestadt Gardelegen ausgezeichnet wurde. Egon Daugs spielt seit seiner Jugend Schach, so Gudrun Gerecke. Schach „ist seine zweite große Liebe“ – nach seiner Ehefrau und Familie. So hat er vielen Schülern das Schachspiel beigebracht.



Weiterhin wurde Jens Bombach geehrt, der 21 Jahre lang Sektionsleiter für Fußball beim SSV 80 Gardelegen war. Aber im Fußball sei er „selbst keine Granate“, wie Laudatorin Mandy Schumacher sagte, aber „bekannt als Bombe“. Die Verantwortung hat er im vergangenen Jahr abgegeben. Und zum Abschied eine Tribüne mit seinem Namen bekommen.



Eine weitere Ehrennadel erhielt der Wiepker Friedrich-Wilhelm Gille. Er bewohnt die Reichwald’sche Mühle, die seit 30 Jahren immer an Pfingstmontag zum Deutschen Mühlentag geöffnet ist. „Danke für das, was Sie uns gegeben haben“, sagte Mandy Schumacher als Laudatorin.



Für seine langjährige Tätigkeit im Kreisfeuerwehrverband Gardelegen wurde Ingo Kaufhold geehrt. Er ist seit 30 Jahren dabei und hat „viel Zeit und Arbeit in das Ehrenamt investiert“, sagte Uwe Schlonsak. Der Laudator ergänzte, dass Ingo Kaufhold „immer ein offenes Ohr“ habe. Ausgesucht wurden die vier Geehrten vom Gardelegener Stadtrat.



Dessen Mitglieder, aber auch Feuerwehrmitglieder, Ortsbürgermeister, Stadtverwaltungsmitarbeiter und Einwohner waren zum Bürgerempfang gekommen, der zum zweiten Mal im Lindenhofgarten – aufgrund des Wetters aber in dem Gebäude – und im Sommer stattfand.



In ihrer Rede zu Beginn erinnerte Bürgermeisterin Mandy Schumacher daran, wie wichtig Demokratie ist. „Das ist die DNA unserer Arbeit“, sagte sie. Deswegen freute sie sich, dass im vergangenen Jahr wieder ein Kinder- und Jugendbeirat gewählt wurde, blickte sie in ihrer Rede zurück. Außerdem gab es großes Engagement, um in Letzlingen wieder einen Nahversorger zu ermöglichen.



Viele Ideen lassen sich aber nur umsetzen, so Mandy Schumacher weiter, wenn es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, wie beispielsweise die Bürgerparkmacher. Engagiert waren die Bürger auch für die Sicherheitsumfrage. Umgesetzt wurde dafür bereits die Wallbeleuchtung. „Wir entwickeln auch neue Ideen für Sachen, die uns eigentlich nichts angehen.“ Mandy Schumacher nannte das „Gardelehrer“-Projekt und das Stipendium für diejenigen, die Zahnmedizin studieren. Möglicherweise auch einer der Gründe, warum es mehr Zu- als Wegzüge gab. „Gardelegen hat eine Wohlfühlatmosphäre“, so die Bürgermeisterin weiter.



Aber manche Vorhaben kann die Stadt nur begleiten, nicht bestimmen, wie beispielsweise die Erneuerung des Bahnhofsgebäudes. Errichtet wurde auch ein neues Gebäude – das Feuerwehrgerätehaus in Estedt. Für jenes in Solpke wurde kürzlich erst das Richtfest gefeiert und in Wiepke soll als nächstes der Neubau errichtet werden. Außerdem begannen vor wenigen Wochen die Arbeiten an der OdF-Straße in Gardelegen, ein Vorhaben, welches es schon viele Jahre gibt, so Mandy Schumacher.



Sie lud die Anwesenden ein, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Dazu hatten die Gäste nach den Ehrungen ausreichend Zeit. Stadtwehrleiter Sven Rasch hat zudem Dittmar Krull, der viele Jahre stellvertretender Jeseritzer Ortswehrleiter war, und den ehemaligen Solpker Ortswehrleiter Sven Grothe ausgezeichnet. Der Bürgerempfang wurde musikalisch begleitet von den Musikern der Kreismusikschule Daniela Krieg, Luisa Märtens und Jürgen Genz. Abends spielte die Band „Feeling“.