Umleitung: Erst Kreisel, dann Ampel

Von: Stefan Schmidt

Teilen

Eine Ampel regelt im Baustellenbereich den Verkehr. © Stefan Schmidt

Auf einem Teilstück der Gardelegener Umgehungsstraße wird derzeit gebaut.

Gardelegen – Etwa einen Monat lang wird die Fahrbahn auf einem Teilstück der Gardelegener Umgehungsstraße erneuert. Die Bauarbeiten sind zu Beginn dieser Woche gestartet. Und das bedeutet für Autofahrer, die die Umgehung nutzen: Sie müssen mehr Zeit einplanen und teilweise auch einen Umweg in Kauf nehmen.

Denn aktuell wird die Fahrbahn in Richtung Wolfsburg in Höhe der Auf- und Abfahrt Bundesstraße 71/Ackendorfer Landstraße erneuert. Dort regelt eine Ampel wechselseitig den Verkehr, der einspurig an der Baustelle vorbeiführt. Wer also aus Richtung Stendal/Magdeburg weiter in Richtung Wolfsburg fährt, muss gegebenenfalls „nur“ an eben dieser Ampel halten. Die Baustelle selbst ist 700 Meter lang.

Wer von dort in Richtung Salzwedel fahren will, der kommt an der B 71-Abfahrt nicht herunter. Denn auch die Fahrbahn auf dem dortigen Ohr wird erneuert. Die Folge: Es geht weiter geradeaus bis zur Abfahrt Weteritzer Landstraße, von dort zurück in die Stadt und dann über den Krankenhaus-Kreisel auf die Ackendorfer Landstraße und weiter geradeaus auf die Bundesstraße 71 in Richtung Salzwedel. Ortskundige Autofahrer verlassen die Umgehung aber oft schon eine Abfahrt vorher, an der Abfahrt Bismarker Straße, fahren dann parallel zur Umgehung über die Isenschnibber Chaussee und anschließend bei der Schäferei auf die B 71 in Richtung Salzwedel. Diese Route ist kürzer und hat unterwegs keine Baustellenampel.

Wer die Gardelegener Ortsumgehung aus Richtung Wolfsburg in Richtung Stendal/Magdeburg befahren will, wird bereits an der Abfahrt Weteritzer Landstraße abgeleitet. Von dort geht es stadteinwärts bis zum Krankenhaus-Kreisel und von dort weiter über die Ackendorfer Landstraße wieder auf die Umgehung. Aber auch in diesem Fall gibt es eine Baustellenampel, die sich direkt an der Auffahrt zur Umgehung in Richtung Stendal und Magdeburg befindet. Dort stehen auch jene Fahrzeuge – Autos, aber auch Lastwagen – an, die aus Richtung Salzwedel kommen und auf die Gardelegener Ortsumgehung in Richtung Stendal/Magdeburg biegen. Bei hohem Verkehrsaufkommen staut sich der Verkehr an dieser Stelle teilweise bis zurück auf die Bundesstraße 71.