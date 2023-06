Tafel-Ausgabestelle in Gardelegen öffnet bald wieder

Nach Schließung im Dezember engagiert sich Verein „Lieber gemeinsam statt einsam“

+ © Ina Tschakyrow Die Ausgabestelle in Gardelegen wird derzeit renoviert. © Ina Tschakyrow

Die Tafel-Ausgabestelle der Tafel in Gardelegen öffnet bald wieder. Derzeit finden noch Renovierungsarbeiten statt. Für die Wiedereröffnung engagiert sich der Verein „Lieber gemeinsam statt einsam“. Gesucht wird noch Personal.

Gardelegen – Eine Tafel-Ausgabestelle wird es wieder in Gardelegen geben. „Schnellstmöglich“ soll diese eröffnet werden, informiert Lukas Kösterke. Dazu wurde im März eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Träger der Tafel, die Diakonie Altmark West, und dem Verein „Lieber gemeinsam statt einsam“ geschlossen. Der Verein möchte die Ausgabestelle in Gardelegen am Bürgerbusch weiterführen.



Renovierungsarbeiten

Diese wurde im vergangenen Dezember von der Diakonie Altmark West geschlossen. Hilfsbedürftige werden seitdem mit vorgepackten Tüten über ein Fahrzeug als Ausgabestelle versorgt. Das soll sich schnell wieder ändern. Deswegen fanden in den vergangenen Wochen schon Renovierungsarbeiten in der Ausgabestelle statt. Unter anderem wurden die Wände, Decke, Lampen, Regale und Kabel erneuert. Was noch fehlt, ist ein neuer Boden. Der alte Teppich muss ersetzt werden. Derzeit gibt es Gespräche mit einem Dienstleister, der das umsetzen würde.



Finanzielle Unterstützung gab es für die Arbeiten von der Stiftung Zukunft Altmark in Höhe von 5000 Euro.



Personal wird gesucht

Gesucht werden für die Eröffnung noch Helfer. Derzeit besteht das Team aus vier Personen, darunter die Teamleiterin Anette Gaede. Zwei Frauen sind selbst Leistungsempfänger. Außerdem hilft eine Ukrainerin, die in Zichtau aufgenommen wurde. Aber vier Personen „sind zu wenig“, sagt Lukas Kösterke. Insgesamt werden sieben Helfer benötigt. In der Ausgabestelle gibt es verschiedene Abteilungen für die Lebensmittel, die besetzt werden müssen. Außerdem müssen dienstags – an diesem Tag können von 15.30 bis 17 Uhr die Lebensmittel abgeholt werden – sieben Personen vor Ort sein.



Wenn jemand helfen möchte, kann er sich unter (03909) 4379651 oder 0173 9908697 melden. Die Einarbeitung findet in Salzwedel statt, der Verein würde das organisieren.

Diakonie Altmark West organisiert Lebensmittel

Von Salzwedel aus wird das Abholen der Lebensmittel, die sich dem Mindesthaltbarkeitsdatum nähern oder optische Mängel besitzen aber noch verzehrfähig sind, aus den Geschäften koordiniert. Das wird auch weiterhin für die Ausgabestelle in Gardelegen über die Diakonie Altmark West gemacht – der Verein ist unter anderem für das Personal verantwortlich und zahlt einen Pauschalbeitrag für das Gebäude. In Salzwedel werden die Lebensmittel noch vorsortiert, ehe sie nach Gardelegen gebracht werden. Der Bedarf in Gardelegen ist größer geworden. 75 bis 80 Familien werden die Ausgabestelle nutzen, schätzt Lukas Kösterke.



Neues Konzept

Der Verein „Lieber gemeinsam statt einsam“ hat sich für die Ausgabestelle ein neues Konzept überlegt. „Wir wollen eine Begegnungsstätte schaffen.“ Lukas Kösterke erzählt, dass eine Kaffee- und Teeecke entstehen soll. Dort können die Hilfebedürftigen verweilen, so lange sie auf die Lebensmittelausgabe warten. Außerdem soll der Innenhof mit Sitzmöglichkeiten gestaltet werden. Geplant sind dort auch Hochbeete, um Gemüse selbst anbauen zu können.



In der Ausgabestelle werden nicht nur Lebensmittel verteilt. Auch die Kleiderkammer wird wieder geöffnet. Deswegen werden wieder Kleiderspenden entgegengenommen, ebenso Spielzeuge und Bücher, ergänzt Lukas Kösterke. Wer etwas abgeben möchte, sollte sich so lange wie die Ausgabestelle nicht eröffnet ist, über die genannten Telefonnummern ankündigen. Auch über finanzielle Unterstützung in Form von Spenden freut sich der Verein.