Festwoche für die Gardelegener „Bürgerkirche“

Baumaßnahme in Marienkirche soll im Mai abgeschlossen werden

Einige Arbeiten stehen in der Marienkirche noch an. Unter anderem müssen die Pfeiler gestrichen werden.

Von Ina Tschakyrow

Im Mai sollen die Arbeiten in der Gardelegener Marienkirche abgeschlossen sein. Die Wiedereröffnung soll mit einer Festwoche gefeiert werden.

Gardelegen – Mit Staubwedeln, Lappen und Fegern wischten die Gemeindemitglieder im Hohen Chor der Gardelegener Marienkirche den Staub unter anderem von den Bänken und dem Altar, damit an Ostern dort ein Gottesdienst stattfinden kann. Der Staub ist trotz Staubschutzwänden, die das Kirchenschiff, wo die Bauarbeiten durchgeführt werden, in den Hohen Chor gelangt. Im Kirchenschiff wird seit etwa elf Monaten gearbeitet. Kürzlich wurde das Gerüst entfernt.



Stand der Bauarbeiten

Es läuft alles nach Zeitplan, sagt Tobias Krüger. Der Pfarrer erläutert, dass die Decke und das Gewölbe in einem Eierschalenton und die Kanten in einem Graublau gemalert wurden. Dort, wo die Sitzbänke wieder aufgestellt werden, ist bereits der Estrich gegossen worden, in dem sich die Heizmatten befinden, erklärt Tobias Krüger. Ebenso wurden die Elektroleitungen verlegt, die zu dem stärkeren Hausanschluss im Turmbereich führen. Auch für die Infrarotstrahler, die im Bereich des Altars hängen, wurden die Vorbereitungen gemacht.



Dennoch stehen noch einige Arbeiten an. Bis Ende Mai soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein, denn die Fördermaßnahme aus dem Leader-Programm muss im Juni abgerechnet werden, sagt Tobias Krüger.

Einige Arbeiten stehen noch an

Der Fußboden im Kirchenschiff wird noch verlegt. Restliche Malerarbeiten müssen noch an den seitlichen Wänden der Kirche sowie an den Pfeilern im Kirchenschiff durchgeführt werden. Die Staubschutzwände, unter anderem von der Orgel, werden wieder entfernt. Auch die drei Glaselemente, die den nördlichen Eingangsbereich vom Hauptraum trennen, wurden bereits bestellt. Sie sollen im April angebracht werden, erläutert der Pfarrer. Er ergänzt, dass die neuen Sitzbänke noch aufgestellt werden. Insgesamt sind es 40 Sitzbänke mit je fünf Sitzplätzen. Hinter der letzten Bankreihe werden zudem 40 Stühle hingestellt. Heizmodule werden unter den Sitzbänken montiert. Die Bänke sind eine besondere Konstruktion. Tobias Krüger erklärt, dass diese zusammenklappbar und beweglich sind. So können die Sitzbänke beispielsweise bei einem Orgelkonzert so angeordnet werden, dass das Instrument angesehen werden kann.



Festwoche im September

Der Umbau in der Marienkirche sowie deren Wiedereröffnung soll vom 3. bis 10. September mit einer Festwoche gefeiert werden. Geplant sind unter anderem ein Festgottesdienst, ein Markt, bei dem sich Vereine, engagierte Bürger und die Initiativen präsentieren können sowie eine Buchpräsentation, aber auch musikalische Auftritte mit Chören, zählt der Pfarrer auf.



„Bürgerkirche“ soll entstehen

Genutzt werden soll die Marienkirche als „Bürgerkirche“. Derzeit fragt Tobias Krüger ab, welche Kooperationen zukünftig in dem Gotteshaus möglich wären. Konzerte wären möglich, aber auch andere kulturelle Veranstaltungen sollen in der „Bürgerkirche“ stattfinden. Das Gotteshaus soll nicht mehr nur für kirchliche Veranstaltungen wie Gottesdienste genutzt werden.