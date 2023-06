Arbeiten am Leck der Wasserleitung bei Gardelegen können beginnen

Von: Ina Tschakyrow

Die Baugrube wird trocken gelegt. Zu sehen sind zwei Schieber an der Hauptversorgungsleitung. Der obere Teil eines Schiebers wurde vom Wasserdruck angehoben. © Ina Tschakyrow

Ein Rohrbruch war nicht der Grund für das Leck einer Hauptversorgungsleitung, wozu es zur Havarie in Gardelegen kam. Trinkwasser trat aus, weil der torfhaltige Boden das Material über Jahrzehnte zersetzt hat.

Gardelegen – Ein großes Loch ist in einem Feld am Ende der Baustraße beim Vogelsangweg, die zu der Stelle führt, wo etliche Mengen Trinkwasser vor etwa zwei Wochen ausgetreten sind. Wegen der Havarie waren in Gardelegen und umliegenden Ortschaften 6000 Haushalte ohne Wasser. Ausgelaufen sind etwa 10000 Kubikmeter Trinkwasser.

Die Baugrube wird trocken gelegt. Dazu wurden 200 bis 300 Meter Leitungen verlegt, mit denen über eine Pumpe das Wasser von dem Feld entfernt wird. Seit dem vergangenen Mittwoch läuft die Pumpe. So wurde es möglich, das Feld zu betreten und zu dem Leck zu gelangen. „Hier stand alles unter Wasser“, erinnert sich Sven Müller, Geschäftsführer des Gardelegener Wasserverbandes bei einem Vor-Ort-Termin am Donnerstagnachmittag.

Diese Pumpe soll auch bei dem angesagten starken Regenfall die Baugrube trocken halten. Dann könnte am Freitag, 23. Juni, mit den Arbeiten begonnen werden, so Sven Müller weiter. Das neue Rohr wurde schon vorbereitet, sodass die Arbeiten voraussichtlich auch schnell abgeschlossen werden können.

Schieber ist Grund für Havarie

In der Baugrube sind die Hauptwasserleitung sowie eine weitere Leitung und zwei Schieber zu sehen. Einer von den beiden Schiebern ist geöffnet. Deswegen kam es zum Austritt des Trinkwassers, nicht wegen eines Rohrbruchs, wie zunächst vermutet wurde, sagt Sven Müller. Er erklärt, dass die Schieber um die Wasserleitung mit Schrauben und Muttern festgezogen sind. Die Leitung befindet sich in torfartigem Boden, der aggressiv ist. „Der hat angefangen, die Schrauben und Muttern zu zersetzen“. In der Hauptversorgungsleitung ist dementsprechend Druck. Vier Bar, sagt Sven Müller. Der Druck hat den oberen Teil des Schiebers angehoben, nachdem die Schrauben von den Muttern wegen der Zersetzung gelöst waren.

Über mehrere Jahrzehnte konnte das Material zersetzt werden, seit etwa 40 Jahren liegen die Leitungen dort im Boden. Die zwei Schieber befinden sich an dieser Stelle, weil die 400er-Hauptversorgungsleitung auf eine weitere Trinkwasserleitung trifft, erklärt der Geschäftsführer. Alles wurde so umgebunden, dass durch diese 200er-Leitung derzeit kein Trinkwasser fließt. Auch für die Hauptversorgungsleitung gibt es derzeit eine Umleitung.

Kleinere Leitung und Änderung des Verlaufs

Wenn die Hauptversorgungsleitung repariert ist, ist geplant, dass aus dieser 400er- eine 300er-Leitung wird. Wie Sven Müller weiter berichtet, wird der Verlauf der Leitung geändert. „Denn hier kommen wir schlecht ran“. Diese befindet sich am Ende des Vogelsangweges mitten im Feld. Deswegen musste eine Baustraße angelegt werden, die nach den Bauarbeiten wieder zurückgebaut wird. Weiterhin wird die Trinkwasserversorgung des Altmark-Klinikums angepasst, sodass es zwei Anbindungen an das Trinkwassernetz gibt und eine Notversorgung wie bei der Havarie nicht notwendig ist. Die Planungen dafür haben noch nicht begonnen, zunächst erfolgt die Reparatur.



Wie hoch die Kosten für die Reparatur sind, kann der Geschäftsführer derzeit nicht sagen. Voraussichtlich muss die nun regelmäßige Kontrolle der Leitungen in diesem Bereich in den Maßnahmenplan aufgenommen werden.