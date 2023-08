Elf Eigenheime am Langförder Weg geplant

Von: Stefan Schmidt

Am Langförder Weg soll gebaut werden © Stefan Schmidt

Am Langförder Weg in Gardelegen soll ein neues Wohngebiet entstehen.

Gardelegen – Im hinteren Teil des Langförder Weges in Gardelegen soll ein neues Wohngebiet entstehen. Das sieht der Plan eines Investors aus Gardelegen vor, dem die Flächen bereits gehören. Während der nächsten Sitzungsschiene des Gardelegener Stadtrates – beginnend mit der Bauausschuss-Sitzung am Montag, 21. August – wird das Vorhaben beraten. Die Mitglieder des Gardelegener Stadtrates müssen aber erst den Weg für die elf geplanten Eigenheime freimachen. Dazu muss der Flächennutzungsplan der Stadt geändert werden. Und zwar in Form eines Aufstellungsbeschlusses.

Vorgesehen ist, am südwestlichen Ende des Langförder Weges eine Stichstraße zu bauen, in deren Verlauf dann die Eigenheim-Grundstücke links- und rechtsseitig entstehen sollen. Vorgesehen ist eine ausschließlich einreihige Bebauung, also nur direkt an die Stichstraße angrenzend. Und auch die Anzahl der Geschosse soll auf maximal zwei begrenzt werden, schlägt der Investor vor. Die jeweilige Grundstücksgröße beträgt dann etwa 700 Quadratmeter.

Die Gesamtfläche des Wohngebiets beträgt knapp 9200 Quadratmeter – es wäre 155 Meter lang und 60 Meter breit. Der Name des neuen Baugebiets hieße nach jetzigen Vorstellungen des Vorhabenträgers „Lange Föhrde“ – eine historische Flurbezeichnung für diesen Bereich.

Bisher existieren auf der vorgesehenen Fläche jeweils zur Hälfte Kleingärten und eine Weihnachtsbaum-Plantage. Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist dieser Bereich aktuell als Grünfläche ausgewiesen.