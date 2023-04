Vereinsvorsitzender saß wegen Betrugsvorwurfs auf der Anklagebank des Gardelegener Amtsgerichts

Von: Stefan Schmidt

Teilen

Vor dem Gardelegener Amtsgericht musste sich ein Vereinsvorsitzender verantworten. © Schmidt,Stefan

Der Vorsitzende eines Vereins saß im Gardelegener Amtsgericht auf der Anklagebank.

Gardelegen – „Nun reiten Sie sich mal nicht noch weiter in die Sch.. rein.“ Axel Bormann, Richter am Gardelegener Amtsgericht, versuchte am Donnerstag, den Redeschwall des Angeklagten zu stoppen. Der saß wegen eines Betrugs-Vorwurfs vor dem Kadi. Und beteuerte, dass das „alles nicht so war, wie hier geschildert wird“.

Was war geschehen? Der Angeklagte ist Vorsitzender eines örtlichen Reitvereins. Konkret: Er ist nach diversen Rücktritten das einzig verbliebene Vorstandsmitglied. Und in dieser Funktion hatte er Ende 2020 eine Idee: Eine seit 20 Jahren auf dem Gelände regelmäßig arbeitende Frau sollte als Pferdepflegerin eingestellt werden. Also rief er im Job-Center an, ob es eine Fördermöglichkeit gebe. Ursprünglich sollte die Frau beim Verein angestellt werden, bestätigte eine als Zeugin geladene Mitarbeiterin des Job-Centers. „Doch das hätten wir finanziell gar nicht leisten können“, erzählte der Angeklagte vor Gericht. Den Eigenanteil hätte der Reitverein nicht aufbringen können.

Also hatte der Vorsitzende eine andere Idee: Eine ebenfalls auf dem Gelände des Vereins arbeitende Pferdewirtin, die dort als Reitlehrerin Unterricht gibt und auch eigene Pferde in den Boxen hat, sollte die offizielle Arbeitgeberin der 52-Jährigen werden. „Er hat immer gesagt, dass er das alles regelt“, berichtete die Reitlehrerin vor Gericht über die Aussagen des Vereinsvorsitzenden.

Bei einem Treffen mit der Mitarbeiterin des Job-Centers kam man überein: Die Pferdepflegerin wird über ein Förderprogramm eingestellt, für drei Jahre. Das vom Amt bereitgestellte Geld floss auf das Konto der offiziellen Arbeitgeberin, die den Lohn – ohne dass das Job-Center davon wusste – sogleich, so versicherte die Reitlehrerin, komplett dem Reitverein überwies, der seinerseits dann der Pflegerin den Lohn überwies. Bis die offizielle Arbeitgeberin der Pflegerin Post vom Amt bekam. Gewisse Auflagen wie Sozialabgaben seien noch nicht erfüllt. Und: Der Vereinsvorsitzende überwies der Pflegerin nur einen Teil des Gehalts.

Wer nun für die Sozialabgaben verantwortlich war, darüber gab es widersprüchliche Aussagen. Offiziell ist es die eingetragene Arbeitgeberin. Sie habe, so berichtete die Reitlehrerin vor Gericht, den Vereinsvorsitzenden mehrfach auf die Versäumnisse hingewiesen und auch angeboten, dies dann doch selbst zu übernehmen. Aber er habe stets abgewiegelt („Vertraust Du mir etwa nicht?“) und behauptet, das sei bereits erledigt oder er kümmere sich sofort darum – geschehen ist aber offenbar nie etwas. So dass die Pferdepflegerin weiterhin nur einen Teil ihres Gehalts bekam. „Sie haben da für einen Hungerlohn gearbeitet“, fasste der Richter zusammen. Und über die Reitlehrerin, die als Arbeitgeberin fungierte: „Sie waren offenbar ein Strohmann – oder besser gesagt eine Strohfrau.“

Irgendwann, so berichtete die Reitlehrerin, habe sie ihre Pflegerin nicht mehr im Stall angetroffen. Auch da wiegelte der Vereinsvorsitzende offenbar ab: Sie sei krank, sie habe Urlaub und ähnliches. Da hatte die Pferdepflegerin aber offenbar schon hingeschmissen. Der Richter nannte die ganze Vorgehensweise „eine Kungelei“, die Zeugen konnten mit ihren teils widersprüchlichen Angaben aber auch nicht endgültig Licht in diese „dunkle Geschichte“ bringen. Fest steht nur: Das Job-Center forderte irgendwann Anfang 2021 eine Summe von 5368,26 zurück. Ein Teil dieses Geldes, das gab der Vereinsvorsitzende zu, liegt immer noch auf dem Konto des Reitvereins. Er habe es aber an die Reitlehrerin nicht auszahlen wollen, weil sie die Auflagen des Förderprogramms eben nicht erfüllt habe.

Am Ende wurde das Verfahren gegen den Vereinsvorsitzenden vorläufig eingestellt. Er muss aber 1500 Euro an die Pferdepflegerin zahlen. „Ich habe ein paar Fehler gemacht“, räumte der Angeklagte zwar ein. Behauptete aber erneut, dass sich vieles „anders abgespielt“ habe, als vor Gericht geschildert wurde.