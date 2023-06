Nach Wasserrohrbruch in Gardelegen: Noch kein Herankommen an das Leck

Von: Stefan Schmidt

Im Südwesten Gardelegens ist das Leck aufgetreten. © Stefan Schmidt

Noch ist das Leck in der Hauptversorgungsleitung vom Wasserverband nicht identifiziert.

Gardelegen – Noch ist die Stelle, an der in der Nacht zu Freitag in einer Hauptverbindungsleitung des Gardelegener Wasserverbandes Wasser ausgetreten ist, nicht genau geortet. Das erklärte am Montag der Technische Leiter des Wasserverbandes, Karsten Scholz, auf Anfrage der Altmark-Zeitung. Noch sei es dort zu nass, noch könne man nicht direkt in dem schwer zugänglichen Abschnitt aktiv werden. „Wir müssen uns noch gedulden.“

In der Nacht zu Freitag trat ein Leck in dieser Hauptleitung auf, die einen Durchmesser von 40 Zentimetern aufweist. Weil es nahezu parallel am Donnerstagabend während eines Gewitters über Gardelegen einen Blitzeinschlag im Wasserwerk bei Lindenthal gegeben hatte, fiel ein Teil der Technik aus, sodass es wegen des Druckabfalls in der Leitung keine Warnmeldung gab. Erst als ein Hochbehälter bei Weteritz fast kein Wasser mehr hatte, gab es eine automatische Alarmierung. Die Folge: In der Nacht zu Freitag und am Vormittag gab es für 6.000 Haushalte über mehrere Stunden kein Wasser.

Dass der Blitzeinschlag und das Leck zeitlich nahezu parallel auftraten, sei „eine äußerst unglückliche Konstellation“ gewesen, so Karsten Scholz. Das Loch müsse auch angesichts der ausgetretenen Wassermenge relativ frisch gewesen sein, schätzt der Technische Leiter.

Er bittet die Einwohner weiterhin darum, sparsam mit Wasser umzugehen. Zwar wurden noch am Freitagabend alle Haushalte rund um das Krankenhaus und das Altmark-Klinikum selbst wieder an die Regelversorgung angeschlossen. Dennoch sollte man, so Karsten Scholz, auch in den kommenden Tagen noch „sensibel mit dem Thema Wasserverbrauch umgehen“.