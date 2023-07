94 Prozent leben gerne in Gardelegen

Von: Stefan Schmidt

Die Ergebnisse wurden im Rathaussaal vorgestellt. © Stefan Schmidt

Die meisten Einwohner leben gerne in Gardelegen.

Gardelegen – Fast jeder Einwohner von Gardelegen lebt gerne im Stadtgebiet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage zum Thema Sicherheit, die die Fachhochschule Magdeburg/Stendal in Zusammenarbeit mit der Gardelegener Stadtverwaltung und der Polizei in den vergangenen Monaten gemacht hat. 551 Menschen haben sich an dieser Befragung beteiligt, berichtete Projektleiter Dr. Matthias Morfeld am Donnerstagabend während der Präsentation der Ergebnisse im Gardelegener Rathaussaal. Verschickt wurden 2248 Fragebögen. Das bedeutet, dass sich rund ein Viertel der Angeschriebenen die Mühe gemacht hat, die Fragen zu insgesamt 30 Themenbereichen zu beantworten. Nachteil: Es waren überwiegend ältere Menschen – ab etwa 50 Jahren –, die mitgemacht haben.

Das Ergebnis: Die meisten Befragten – sowohl aus der Stadt selbst als auch aus den Dörfern – fühlen sich wohl und sicher im Stadtgebiet. Nämlich mehr als 90 Prozent.

Gefragt wurde auch nach möglichen negativen Befindlichkeiten. Ob man konkret Angst habe vor sexuellen Übergriffen und Herabwürdigung, wollten die Studierenden der Fachhochschule in der anonymen Befragung wissen. Dies bejahten lediglich zwei Prozent der Befragten. 15 Prozent stören sich am öffentlich ausgeführten Alkoholkonsum. Als Orte dafür wurden der Wall, der Rudolf-Harbig-Sportplatz und das Areal rund um den Discounter im Neubaugebiet Schlüsselkorb genannt.

Auch Vandalismus geht vielen Befragten auf die Nerven. Jeder Vierte stört sich daran, ergab die Umfrage, die auch Themen beinhaltete, mit der die Stadt nicht direkt etwas zu tun hat. So fürchten sich 20 Prozent vor Terrorattacken und die Hälfte hat Angst vor einem Krieg.

Ein wichtiges Thema ist für viele der Befragten das Licht. Soll heißen: Straßenbeleuchtung und das Erhellen bestimmter Plätze. Dies ist für 47,9 Prozent sehr wichtig. Vor allem auf dem Wall, dem Grüngürtel rund um die Gardelegener Innenstadt, fühlen sich manche mit und nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr wirklich sicher. Daran arbeite die Stadt aber, versicherte Gardelegens Ordnungsamtsleiter Florian Kauer. Beleuchtet sei mittlerweile der Abschnitt vom Stendaler Tor über das Magdeburger Tor bis zum Salzwedeler Tor. Für den nördlichen und östlichen Bereich in Höhe Tierpark, Gulliver-Spielplatz und Rosengarten habe man Fördergeld beantragt und plane auch dort, Lampen zu installieren.

Viele der Befragten erhoffen sich zudem mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsamt. Dazu erklärte René Warnecke, der Leiter des Polizeireviers in Gardelegen, dass man über die beiden Regionalbereichsbeamten im Stadtgebiet durchaus präsent sei, „auch wenn wir natürlich nicht überall rund um die Uhr vor Ort sein können“. Darüber hinaus gebe es regelmäßig gemeinsame Streifengänge mit Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes. „Am wichtigsten“, so René Warnecke, „sind dann oft die direkten Gespräche mit den Bürgern“.

Was die Umfrage noch ergeben hat, überraschte speziell den Projektleiter. „Es ist erstaunlich“, so Matthias Morfeld, „wie wenig einsam die Menschen hier sind“. Und das trotz der sehr geringen Bevölkerungsdichte.

Interessierter Zuhörer im Gardelegener Rathaussaal war auch Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining. Er kündigte an, eine solche Umfrage auch im Salzwedeler Stadtgebiet machen zu wollen, um herauszufinden, wie die Einwohner denken und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das werde er dem Salzwedeler Stadtrat demnächst vorschlagen, erklärte Olaf Meining.