Wirtschaft in Bismark: Ein Höhenflug sieht anders aus

Von: Marco Hertzfeld

Das größere der beiden Gewerbegebiete in der Einheitsgemeinde befindet sich in Kläden. Das Verkehrsschild dürfte kein Fingerzeig sein, Einfahrt verboten oder Sackgasse für wirtschaftliche Entwicklung soll es nicht geben. © Hertzfeld, Marco

Ortschaft und Einheitsgemeinde Bismark wollen sich wirtschaftlich entwickeln. Ortsbürgermeisterin Rothe sieht Chancen. Nachbar Arneburg glänzt derweil weiter und kann auf ein Batteriekraftwerk hoffen.

Bismark – Die Stadt Arneburg, gut 1500 Einwohner stark und Teil der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, hat regelmäßig seine Erfolgsmeldungen. Ruth Rothe richtet sich auf. Geht einmal etwas schief und eine Investition gelingt nicht oder nicht in dem Maße, fällt das nicht sonderlich auf. Bismarks Ortsbürgermeisterin lächelt und kräuselt dann schon wieder die Stirn. Der Industrie- und Gewerbepark Altmark, kurz IGPA, ist proppenvoll und Steuergeld fließt entsprechend. Arneburg befindet sich im Höhenflug, seit Jahren und Jahrzehnten. Die Ortschaft Bismark und die Einheitsgemeinde Bismark befinden sich bestenfalls in der Spur. „So ist das eben. Unsere Voraussetzungen sind anders und doch nicht schlecht“, meint die 73-Jährige. Einen größeren Investor sieht sie weiterhin nicht.



Arneburg so nah und doch so fern

Die Einheitsgemeinde besteht aus insgesamt 20 Ortschaften und kommt insgesamt auf etwa 8000 Einwohner, Tendenz: weiter sinkend. Bismark ist mit Abstand der größte Teil der kommunalen Familie und liegt bei etwas mehr als 2300 Einwohnern, gefolgt von Kläden mit rund 570. Landwirtschaft und Handwerk sind im Gesamtgebiet bedeutsam. Größere Industrie ist eher selten, die Großkäserei in Bismark ist eine der wenigen Ausnahmen. Gerade einmal zwei Gewerbegebiete weist die Einheitsgemeinde auf, eines in Kläden und ein noch kleineres in Garlipp. Kommunalpolitikerin Rothe weiß das alles und zeigt sich von einem überzeugt: „Die Voraussetzungen sind gut und werden besser. Wir haben Land, sind bald Autobahnzubringer, haben die Bahnverbindung – und den Willen.“



Gewerbegebiete nur deren zwei

Die in Richtung Norden nach Schwerin verlängerte Autobahn 14 könnte einiges bewegen helfen, darauf hoffen nicht allein Bismarker. „Es könnte sich eventuell etwas tun“, sagt Linkssozialistin Rothe im AZ-Gespräch und könnte gedanklich immer noch bei Arneburg sein. Gerade einmal 40 Kilometer trennen die altmärkische Elbestadt, welche auch noch touristisch günstig am Elberadweg liegt, und Bismark. Im IGPA könnte neben Zellstoffwerk, Papierfabrik und anderen Betrieben nun auch noch ein Batteriekraftwerk entstehen. Bismarks Ortsbürgermeisterin sieht das große Ganze und die Region: „Irgendwie helfen Arneburg und der IGPA ja uns allen.“ Dem Bismarker Raum fehle es auch ohne die Trockenheit jüngerer Zeit an Wasser. „Wir haben keine Elbe und keine Milde. Und der Grundwasserspiegel ist recht niedrig.“



Autobahn, Schiene und der gute Wille

Wasser bedeutet nicht zuletzt Transportweg und Ressource für die Wirtschaft. „Doch noch einmal, wir haben Land, also Platz, im Umfeld der Ortschaften ist einiges möglich.“ Rothes Stimme wird fester. „Wir bekommen die Autobahn in der Nähe, das muss auch Vorteile haben.“ Und natürlich: „Die Bahnstrecke, die Amerikalinie, ausgebaut dazu, führt mitten durch die Einheitsgemeinde, das sollte sich auch irgendwie und irgendwann auszahlen. Bahn heißt hier zudem und vor allem Güterverkehr.“ Die 73-Jährige weiß auch um das Für und Wider in diesem Punkt, mehr Bahnverkehr bedeutet wohl auch mehr Lärm und Schmutz. „So oder so, wird sich etwas tun. Wir mögen weit weg sein von Investitionslagen, doch wir werden unsere Position in der Entwicklung finden.“ Wirtschaftsförderung sei eine wichtige Aufgabe.