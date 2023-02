Pappeln am Kolk müssen weichen

Von: Lina Wüstenberg

Teilen

Wie lange die Pappeln am Kolk in Bismark noch stehen, kann Tino Pauls vom Ordnungsamt nicht sagen. Denn ein Gutachten hat festgestellt, dass die Standsicherheit nicht ausreicht. © Lina Wüstenberg

Eine Pappel am Kolk in Bismark hat es bereits im vergangenen Jahr erwischt. Sie ist bei einem Sturm umgekippt und nun auch entsorgt wurden. Auch anderen Bäume fehle es laut einem Gutachten an Standsicherheit.

Bismark – In der Ortschaft Bismark liegt am Kolk eine Pappel im Straßengraben. „Wem gehört die?“, kam am vergangenen Mittwoch im Stadtrat die Frage eines Bürgers auf, da die Pappel dort bereits eine ganze Weile liegen würde.



Tino Pauls, Mitarbeiter im Ordnungsamt, erklärte daraufhin, dass diese Pappel der Einheitsgemeinde gehört. Jedoch konnte er in der Sitzung noch kein genaues Datum für die Entsorgung geben. Aber auf Nachfrage der AZ teilte Pauls am Dienstag mit, dass die Reste nun entsorgt worden seien. Die besagte Pappel ist bei einem Sturm im Jahr 2022 umgefallen.



Weiterhin sind im Zuge dessen die anderen Pappeln durch einen Baumgutachter besichtigt worden. Dabei ist festgestellt worden, dass die Standsicherheit der Bäume nicht mehr ausreichend ist. Die Begutachtung fand Ende 2022 statt.



Der schriftliche Antrag wird nach Vorlage aller Unterlagen wie Baumgutachten und mögliche Ersatzpflanzungen beim Umweltamt eingereicht. Die entsprechende Anfrage auf Fällung der Bäume liegt beim Umweltamt vor. Derzeitig lauf die Abstimmungen mit dem Umweltamt des Landkreises Stendal für die vorhandenen Pappeln. Die Bearbeitung durch den Landkreis soll daraufhin zeitnah erfolgen. „Ich hoffe, dass die Fällung der restlichen Pappeln noch im Februar erfolgen kann“, meinte der Ordnungsamtsmitarbeiter gegenüber der AZ. Für das Holz gebe es keinen bestimmten Verwendungszweck. Es werde durch einen externen Dienstleister geschreddert. informierte Pauls.