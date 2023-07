Straßenumzug: Altmark macht sich Beine zum Heimatfest in Bismark

Von: Marco Hertzfeld

Altmärkisches Heimatfest: Der Husarenverein aus Stendal grüßt beim Straßenumzug an der Hauptbühne in Bismark. © Hertzfeld, Marco

Altmärkisches Heimatfest 2023: Der Straßenumzug in Bismark sollte der Höhepunkt der Großveranstaltung sein.

Bismark – Einige Bismarker und Gäste sollen nur drei, vier Stunden geschlafen haben. Die Regie des 20. Altmärkischen Heimatfestes durfte das natürlich nicht ändern. Gegen 10 Uhr setzte sich der Umzug in Bewegung und erreichte gut zehn Minuten später die Bühnen an der Breiten Straße, wo die Zuschauer besonders dicht standen. 30 Schaubilder hatten die Organisatoren für den Sonntag angekündigt. Die Kolonne aus Mensch und Material dürfte der Höhepunkt der Großveranstaltung gewesen sein. Das Motto der Jubiläumsauflage „Die Altmark zwischen Tradition und Wandel“ ließ sich am Tross ablesen. Vieles von dem, was die Region kulturell und sonst so ausmacht, war auf den Beinen, von Traditions- und Geschichtsvereinen über Sportklubs bis zu Kleingärtnern und Karnevalstruppen.



30 Schaubilder aufgeboten

Annegret Schwarz (CDU), die Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde, Norbert Lazay, Vorsitzender des Altmärkischen Heimatbundes, und Stendals Landrat Patrick Puhlmann (SPD) führten den Umzug an. Einheits- und Verbandsgemeinden beider altmärkischer Landkreises waren vertreten. Wo anfangen, wo aufhören? Stendal beispielsweise hatte Ida und Roland auf der Straße und den Husarenverein. Der Karneval- und Tanzsportclub Treuer Husar Heeren bot auch die Jüngeren auf. Oftmals marschierten die Bürgermeister bei ihrem Teil vornweg, Olaf Meining (parteilos), Rathauschef in Salzwedel, im historischen Kostüm, und Nico Schulz (Freie Wähler), Amtskollege aus Osterburg, in Jackett und Jeans seien beispielhaft genannt.



Marktbereich bildet Schwerpunkt

Manfred Brandt in der Rolle des Gardelegener Kultsängers Otto Reutter ließ sich nicht lumpen und reichte Bismarks Stadtchefin Schwarz auf die Bühne scheinbar Schein um Schein, die Finanzierung des Festes müsse schließlich stimmen. Die Einlagen nahmen Moderator Mirko Völkel gern auf und hatte sowieso zu jedem Teil des Festumzugs weitere Informationen für das Publikum. Ein Drachenboot wurde über die Breite Straße gezogen. Überhaupt zeigten sich Arendsee, Bismarks Nachbar Kalbe und weitere westaltmärkische Kommunen ebenfalls gern von ihrer besten Seite. Für Aufsehen klangvoller Art und Weise sorgte nicht zuletzt der Fanfarenzug Lüderitz, Einheitsgemeinde Tangerhütte. Pferde waren aus Sicherheitsgründen übrigens nur sehr wenige dabei.



Besonderes Augenmerk konnten die Gastgeber auf ihre Repräsentanten legen. Die Einheitsgemeinde Bismark besteht aus insgesamt 20 Einheiten, die gleichnamige Ortschaft ist dabei die größte. Der Heimatverein Goldene Laus Bismark etwa war unter anderem mit einem mittelalterlichen Wasserträger vertreten. Bauch und Bademode zeigte der Kolk-Förderverein. Der Heimatverein Joachim Hennigs von Treffenfeld, Könnigde, gab ob Banner und Kostümen ein nicht minder attraktives Fotomotiv ab. Betrachten ließen sich auch das eine oder andere Feuerwehrfahrzeug und alte Landtechnik. Mancher Verein verteilte am Vormittag zudem kleine Geschenke, unter anderem Nascherei. Die Handys am Straßenrand fotografierten und filmten. „Endlich mal was los in Bismark“, raunte ein junger Mann der AZ zu.