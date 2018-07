500 Quadratmeter in Flammen: Waldbrand bei Poritz

Schnelles Löschen verhindert Großbrand

© Bock

mb Poritz. Ein Entstehungsbrand in einem Waldstück an der Landstraße 21 zwischen Poritz und Karritz hielt am Donnerstagabend die Feuerwehren und Landwirte in Bewegung. An einem Weg, gut 250 Meter von der Straße entfernt, standen in einem Waldstück zirka 500 Quadratmeter Waldboden in Flammen.