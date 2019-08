Pumpe nicht länger staubtrocken: Bismarks Ortschefin wünscht sich Anschluss

Spendenaktion möglich

+ © Hertzfeld Die Schwengelpumpe soll besser in Szene gesetzt und zukünftig vor allem funktionstüchtig sein. Das wünscht sich Bismarks Ortsbürgermeisterin Ruth Rothe sehr. © Hertzfeld

Bismark – Die Schwengelpumpe auf dem Marktplatz in Bismark soll an einen Brunnen angeschlossen werden. „Sie passt sehr gut in unsere Altstadt mit ihrem mittelalterlichen Flair, den Fachwerkhäusern und schmalen Gassen. Doch leider gibt die Pumpe noch immer keine Wasser."