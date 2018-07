Getreide stand in Flammen

Brände bei Döllnitz, Schönebeck und Beesewege

+ © Bock Noch 50 Meter bis zur Straße: Die Feuerwalze nimmt an Tempo zu. © Bock

Bismark. Es ist schon erstaunlich, wie mutig einige Autofahrer sind, wenn sie von A nach B wollen. So auch am Freitag, als zwischen Bismark und Döllnitz buchstäblich die Luft brannte. Kilometerweit war an diesem Tag die schwarze Rauchsäule in der Region zu sehen.