25 Jahre Geschichte geschrieben

Von: Tobias Henke

Häufig vor ausverkauftem Haus finden die Internationalen Meßdorfer Musikfesttage statt. In diesem Jahr wird es die Veranstaltung zum letzten Mal geben. Die Eröffnung ist für den 12. August vorgesehen. © Freier Mitarbeiter

Die wie gewohnt im August stattfindenden Internationalen Meßdorfer Musikfesttage haben eine lange Geschichte hinter sich. Die 25. Ausgabe wird zugleich auch die letzte sein (AZ berichtete). Grund genug einmal bei den beiden Hauptinitiatoren nachzufragen, wie die Idee entstanden ist. So war es der Zufall, der dabei half, die Idee ins Leben zu rufen: Ortsbürgermeister Uwe Lenz und der Gladigauer Pfarrer Norbert Lazay, damals für den Bereich Meßdorf zuständig, traten 1994 gleichzeitig ihr Amt an.

Meßdorf – Der Friedhof und die Orgel seien damals in einem sehr schlechten Zustand gewesen. „Wir waren uns einig, dass man da was machen muss“, erinnert sich Lazay auf AZ-Anfrage. „Bei mir war es ein Wahlkampfversprechen“, ergänzt Lenz. Er habe damals versprochen, in Meßdorf etwas zu schaffen, das über das normale Maß an Engagement eines Ortsbürgermeisters hinausgehe. Im Zentrum dieser Überlegungen habe nicht zuletzt die Orgel gestanden. „Wir haben uns gesagt, dass die Orgel auch außerhalb von Beerdigungen gespielt werden soll“, sagt Lazay. Nachdem die Idee entstanden ist, habe es in den Folgejahren zunächst etliche Benefizkonzerte gegeben, sodass man schließlich in der Lage gewesen sei, 350 000 D-Mark in die Orgel zu stecken und zu restaurieren. 1998 fand dann die erste Ausgabe der Musikfesttage statt. „Wir haben diese Ausgabe bewusst als die ersten Musikfesttage bezeichnet, weil wir damit deutlich machen wollen, dass noch weitere folgen sollen“, sagt Lazay. Ortschef Lenz freut sich darüber, dass es gelungen sei, etwas Bleibendes zu schaffen.

Inzwischen ist der Ruf der Veranstaltung so gut, dass man sich die musikalischen Gäste aussuchen könne. „Wir hatten 40 Anfragen“, freut sich Lazay über die Entwicklung in den vergangenen 25 Jahren. Insgesamt seien über die Veranstaltung 1,3 Millionen Euro in die Kirche und den Friedhof gesteckt worden.



Dass die Ausgabe in diesem Jahr die Letzte ist, hängt unmittelbar mit dem anstehenden Ruhestand von Lazay und dem Ende der Amtszeit von Lenz zusammen. Ohne die beiden Protagonisten ist die Veranstaltung nicht mehr aufrecht zu erhalten. „Ich weiß auch gar nicht, ob das sein müsste, vielleicht ist es so auch ganz gut“, meint Lazay abschließend. Insgesamt neun Konzerte finden im Rahmen der Reihe statt. Der Auftakt ist am Sonnabend, 12. August.