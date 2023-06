Zweckverband Breitband nimmt Anlage in Badingen in Betrieb

Von: Tobias Henke

Thomas Lange (v.l) von DNS:NET, Bismarks Bauamtsleiter Erik Dähne, Einheitsgemeindebürgermeisterin Annegret Schwarz, Hendrik Meier und Dirk Benecke (beide ZBA) bei der symbolischen Übergabe des Breitbandnetzes. © Privat

Badingen – Der Breitbandausbau in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark kommt voran. Kürzlich wurde in Badingen ein sogenannter Point of Presence (PoP) in Betrieb genommen. „Ich freue mich sehr, den sechsten Bereich mit dem Technikstandort in Badingen zur Aktivierung an den Netzbetreiber, die DNS:NET zu übergeben.

Mehr als die Hälfte ist damit im Projektgebiet 2 geschafft. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den ländlichen Raum lebenswert und zukunftsfähig zu machen“, beschreibt Hendrik Meier, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA), die jüngste Entwicklung. Wie Einheitsgemeindebürgermeisterin Annegret Schwarz (CDU) mitteilt, werden durch den jüngsten Schritt elf weitere Ortschaften mit schnellem Internet versorgt. „In Kürze finden auch in der Ortschaft Bismark Arbeiten zur Verlegung von Breitbandanschlüssen statt, sagt Schwarz am Montag auf Anfrage gegenüber der AZ. Im Frühjahr 2021 startete der Breitbandausbau Bereiches Badingen des Projektgebietes 2 auf einer Tiefbaustrecke von circa 52 km.



Bevor die Badinger Bürger mit schnellem Internet versorgt werden, ist noch ein weiterer Schritt erforderlich. Der Netzbetreiber beginnt in Kürze mit der technischen Ausrüstung des Technikstandortes und parallel steht innerhalb der kommenden acht Wochen die Versendung der Technik an die Kunden an, die anschließend nur noch aktiviert werden muss.



Mit dieser ist dann der Anschluss an das Breitbandnetz geschehen. „Vereinzelt können Haushalte erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden, da es beispielsweise noch laufende Verträge beim bisherigen Anbieter gibt“, informiert der Zweckverband in der Mitteilung.



Der Zweckverband Breitband kümmert sich in der gesamten Altmark um Standorte, an denen der Markt versagt und realisiert dort gemeinsam mit dem Anbieter DNS:NET den Ausbau des Breitbandinternets. Etwa 30 500 Haushalte in der gesamten Altmark sollen von dem Angebot profitieren. Parallel zu den Bemühungen des Zweckverbandes treibt der Betreiber den Ausbau des Netzes eigenwirtschaftlich voran. Dies geschieht zu denselben Konditionen, die auch der Zweckverband anbietet. Dieses Angebot richtet sich unter anderem an Haushalte, die nicht über den Zweckverband erreicht werden können, die sogenannten „Schwarzen Flecken.“