Heimatfest: Vollgepacktes Programm in Bismark lockt Besucher

Von: Tobias Henke

Vor vier Jahren fand das Altmärkische Heimatfest in Walsleben statt. Der SV Eintracht Walsleben ließ es sich nicht nehmen, sich an dem Festumzug durch das Dorf zu beteiligen. © Freier Mitarbeiter

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird am Mittwoch nicht selbst vor Ort sein, wenn ab 18 Uhr vor geladenen Gästen in der Meßdorfer Kirche das Altmärkische Heimatfest eröffnet wird. Er hat jedoch ein Grußwort übermittelt (Ausführliches in nebenstehender Meldung). Und auch wenn das bunte Markttreiben erst am Sonnabend, 1. Juli, die Innenstadt der Einheitsgemeinde Stadt Bismark in Beschlag nimmt, beginnt das Fest auch für jedermann bereits in den Tagen zuvor.

Bismark – Für viel Erheiterung wird am Freitag, 30. Juni sehr wahrscheinlich die Altmärkische Heimatstaffel sorgen. Im Waldstadion, der Heimstätte des TuS Schwarz-Weiß Bismark, haben sich 14 Teilnehmer angekündigt, die an den Spaßkämpfen mitwirken wollen. Beginn ist um 18 Uhr.

Am Donnerstag, 29. Juni, gibt es zwei Vorträge zu zwei historischen Persönlichkeiten. Norbert Lazay, Vorsitzender des Altmärkischen Heimatbundes, wird ab 16.30 Uhr im Rathaus einen Vortrag über den General Hennigs von Treffenfeld halten, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, und Diplom-Historiker Uwe Lenz wird Wissenswertes zu Friedrich Wilhelm Weidemann erzählen, einem preußischen Hofmaler mit Wurzeln in der Altmark.



Besonders umfangreich ist das Programm am Sonnabend, 1., sowie am Sonntag, 2. Juli. Neben dem Programm auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz (siehe Infokasten) finden auch an etlichen weiteren Orten Veranstaltungen statt. So gibt es die Möglichkeit, am Sonnabend um 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr an drei historischen Schulstunden teilzunehmen, die im Mehrzweckgebäude der Sekundarschule stattfinden. In der Aula der Mehrzweckhalle werden am Sonnabend zwei Ausstellungen zu sehen sein. Zum einen „Burgenlandschaft Altmark“, diese wird durch den Altmärkischen Heimatbund verantwortet sowie „20 Jahre Altmärkisches Heimatfest“. Hierfür zeichnet sich das Kreismuseum Osterburg verantwortlich. Für nostalgische Gefühle wird ab 10 Uhr der Heimatverein Bismark sorgen, der im Bürgerhaus Erinnerungen an „Bismark im Wandel der Zeit“ präsentieren wird. Die Besucher haben dabei die Gelegenheit, Spiele aus „Großeltern-Zeiten“ zu spielen. Das Wahrzeichen Bismarks, die Goldene Laus, kann ebenfalls ab 10 Uhr besichtigt werden.



Den Festumzug am Sonntag umrahmen wie auch die Veranstaltungen am Sonnabend, zahlreiche Vereine und Ortschaften, die sich in das Heimatfest einbringen. Beispielsweise präsentiert sich der Modelleisenbahnclub Kläden ab 12.30 Uhr im kleinen Sportraum der Mehrzweckhalle und zeigt eine Ausstellung. Für den ein oder anderen Blickfang wird sicherlich die Ausstellung alter Landtechnik sorgen, die am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Netto-Parkplatz stattfinden wird. Insgesamt werden während des Heimatfestes 10 000 Besucher aus der Altmark und darüber hinaus erwartet, die sich den kulturellen Höhepunkt dieses Jahres nicht entgehen lassen wollen.

Das Hauptprogramm am Sonnabend:

10.30 Uhr Eröffnung

11 Uhr Speckgrabenquartett 1

13 Uhr Entertainer Lotte 1

14 Uhr Altmärker Sänger,



Bismarker Diamonds und 14.30 Uhr Staffelstab-



Gemischter Chor Berkau/



5.15 Uhr: Programm der Kindergärten und Grundschulen

16 Uhr Tanzschule Müller Heeren



18.30 Uhr 2 in Eins



20 Uhr Tick 2 Loud



22.30 Uhr D-Duo Thielitz