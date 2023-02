Eine Ortschaft feiert das Ehrenamt

Von: Lina Wüstenberg

Der Abend im Roten Salon im Meßdorfer Café Melange stand im Zeichen des Ehrenamts. Dazu waren ehrenamtlich tätige Bürger aus den vier Dörfern von Meßdorf geladen worden. © Lina Wüstenberg

Meßdorf feiert seine ehrenamtlichen, tätigen Bürger mit einem gemeinsamen Abend im Café Melange. Ortsbürgermeister Uwe Lenz dankt allen für ihr Engagement und erinnert an die Leistungen aller im vergangenen Jahr.

Meßdorf – „Wir wollen den Bürgern unserer vier Orte auch Dank sagen für das, was sie in den letzten Jahren geleistet haben“, begrüßte Meßdorfs Ortsbürgermeister Uwe Lenz die Anwesenden zum Abend des Ehrenamts. Unter anderem ist an diesem Abend den Feuerwehren gedankt worden. Lenz betonte dabei, dass ihnen die vergangenen zwei Sommer viel abverlangt hätten. Die vielen Einsätze, die sie gefahren sind, zeigen seiner Meinung, dass das Ehrenamt ernst genommen wird. Außerdem können die Feuerwehren nur existieren, wenn es Förderverein gibt. „Herzlichen Dank den beiden Vereine, für das, was sie leisten, zur Unterstützung der Feuerwehren, aber auch zur Bereicherung des Lebens in den Dörfern.“



Auch an die freiwilligen Helfer der Meßdorfer Musikfesttage ist an diesem Abend gedacht worden. Nach Aussage von Lenz können sie ohne diese Hilfe keine guten Gastgeber sein. „Christa ist das erste Mal bei uns. Sie hat das erste Mal etwas organisiert, das war der Meßdorfer Flohmarkt“, richtete Lenz seine Worte an Christa Borm und ergänzte: „Das war etwas Neues. Wir hatten vorher ein bisschen Kribbeln, wird es gelingen. Sie haben es super angenommen. Danke für dein Engagement.“



Meßdorfs Ortsbürgermeister Uwe Lenz begrüßte die geladenen Gäste im Café Melange © Lina Wüstenberg

Der Bürgermeister erinnerte an diesem Abend auch an das Ortschaftsfest in Späningen. Es wurde zusammen mit Sportverein und der Feuerwehr ausgerichtet. „Das war ein super Fest. Es hat nicht nur die Bürger aus den vier Dörfern aus unserer Ortschaft angezogen, sondern auch welche aus vielen umliegenden Dörfern. Das war ein Meisterstück.“ Für dieses Jahr hofft Lenz, dass es in Biesenthal wieder ein Kürbisfest geben wird. „Seniorenarbeit ist auch etwas ganz Wichtiges, sind doch die Senioren, diejenigen, die unseren Wohlstand des Landes und auch der Dörfer mitaufgebaut haben. Ich danke den Damen und Herren für ihr Engagement. Es ist nicht immer einfach“, sagte Lenz



Im vergangenen Jahr konnte das Meßdorfer Geläut wieder vervollständigt werden. Laut Lenz sei dabei viel Ehrenamt notwendig gewesen. „Ich bin stolz, dass wir das hingekriegt haben.“ Für den Gemeindekirchenrat in Späningen bestehe jetzt noch die Herausforderung der Wiedereindeckung der Kirche als ältestes Denkmal des Dorfes. Lenz wünschte dabei Durchhaltevermögen.



„Drei junge Leute sind heute das erste Mal zum Abend des Ehrenamtes gekommen. Ich danke euch dreien. Ihr habt euch etwas vorgenommen, was auch dem dörflichen Leben sehr dient. Ihr zieht die historische Uhr auf dem Kirchturm zu Schönebeck all wöchentlich in gemeinsamen Touren auf. Ich finde das eine tolle Sache.“ Lenz dazu noch weiter: „Ich habe ein bisschen den Wunsch, dass ihr Schönebeck neues Leben verleiht.“