Brand in einer Altneubauwohnung in Büste

Zu einem Wohnungsbrand mussten am Sonnabend kurz nach 21 Uhr die Feuerwehren aus Büste, Bismark und Arensberg nach Büste ausrücken.

mb Büste. In einer Wohnung in den Altneubauten an der Parkstraße unweit der Kirche war in der ersten Etage aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Wehren war das Feuer durch die Bewohner wohl schon selbst gelöscht worden, die Einsatzkräfte räumten den Brandschutt aus der völlig verqualmten Wohnung und der gesamte Treppenaufgang nebst Wohnung wurden belüftet.

Die Polizei, die kurz nach der Feuerwehr eintraf, nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und befragte die Bewohner. Nach 22 Uhr konnten die Wehren von der Einsatzstelle abrücken der Brandort wurde an die Polizei übergeben.