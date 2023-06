Bismarker Grundschüler feiern Sommerfest: Tortellini verblüfft mit vielen Tricks

Von: Maik Bock

Teilen

Clown Tortellini verzaubert, assistiert von Edda Fiedler, sein junges Publikum mit einem Kartentrick. © Maik Bock

In nicht einmal mehr einen Monat verabschieden sich die Bismarker Grundschüler in die Sommerferien, und da wird es auch mal Zeit, bei den sommerlichen Temperaturen in der Grundschule ein Sommerfest zu feiern.

Im großen Halbkreis sitzen die Hortkinder auf dem Pausenhof und machen bei der „Tortellini-Show“ fleißig mit. © Maik Bock

Bismark – Das Fest für die gut 120 Grundschüler startete am Mittwoch um 13.30 Uhr mit Clown „Tortellini“ aus Wolmirstedt. Torsten Gatzsche konnte die Kinder nicht nur zum Mitmachen motivieren, nein, er konnte die Mädchen und Jungen auch mit kleinen Zaubereien verblüffen. Dazu holte er die Kinder auch auf die imaginäre Showbühne auf dem Pausenhof.



Beim Sackhüpfen geht es in Windeseile einmal über den Sportplatz. © Maik Bock

Im Anschluss an die Mitmach-Show hatten die fünf Erzieherinnen, mit einer Vielzahl an Muttis, die das Sommerfest unterstützten, verschiedene Stationen vorbereitet. Bei den Wasserspielen mussten Gummibärchentüten, die am Klopapier hingen, herunter gespritzt werden. Dann gab es Sackhüpfen, Büchsenwerfen und Torwandschießen. Als große Überraschung konnten die Kinder mit Fingermalfarben einen schneeweißen Ford Transporter bemalen. Damit bei 28 Grad im Schatten keiner verdurstet, hatte die Kinder-Cocktailbar geöffnet. Und in der Caféteria gab es Kuchen und Kekse.