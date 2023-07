Altmärkisches Heimatfest: Wenn eine Region in Bismark tanzen will

Mehrtägige Großveranstaltung zeugt von Einsatz und Eigenwille

+ © Hertzfeld, Marco „Dancing Kids“, eine der Tanzgruppen, die sich dem örtlichen Heimatverein zugehörig fühlt. Diese und weitere Mädchen gestalten den Auftakt zur Jubiläumsauflage. Marktplatz und Breite Straße in Bismark füllen sich allmählich. © Hertzfeld, Marco

Wenn eine Region im Norden Sachsen-Anhalts tanzen möchte. Die Altmark hat in Bismark gefeiert. Ministerpräsident Haseloff spielte beim Altmärkischen Heimatfest eine Rolle.

Bismark – Es schien fast so, als ob Annegret Schwarz nur auf eine solche Situation gewartet hatte. Eine Tanzgruppe war noch nicht bereit, der Moderator wollte dies überspielen. Die Bürgermeisterin trat kurzerhand zu ihm ans Mikrofon und zog einen Programmpunkt vor. „Nicht, dass der Eindruck entsteht, wir hätten nicht alles im Griff“, meinte die Bürgermeisterin und lachte. Mirko Völkel revanchierte sich kurz darauf, indem er die Assistenz als „Air Force One aus dem Rathaus“ bezeichnete. Vielleicht war es diese Mischung aus Gelassenheit, Kreativität und Eigenwilligkeit, die das 20. Altmärkische Heimatfest am Wochenende in Bismark ausgemacht hat. Die CDU-Frau bedankte sich jedenfalls auch schon frühzeitig während der offiziellen Eröffnung am Samstagvormittag bei ihrem Team und den anderen Mitstreitern.



Rostocker Radler erkennen Erlebnis

Berndt Hornickel und Rolf Kunz waren durch Zufall in die regionale Großveranstaltung geraten. Die Freunde aus Rostock, der eine einst Schornsteinfeger, der andere Hochseefischer, sind seit Tagen auf Elberadweg und Altmark-Rundkurs unterwegs. Die Fahrräder parkten sie an diesem Vormittag auf der Breiten Straße, die einen Großteil der Festmeile ausmachte. „In Stendal haben wir viele sanierte Straßen gesehen und im Zentrum so gut wie kein leeres und verfallenes Haus“, berichtete Kunz der AZ und biss in eine Bratwurst des Heimatvereins Joachim Hennigs von Treffenfeld, Könnigde. Für Bismark an normalen Tagen fehle ihnen die Zeit, es gehe weiter auf Tour, wahrscheinlich in Richtung Kalbe und Altmarkkreis Salzwedel. Das Regionalfest war ihnen ein Gewinn.



Landesvater mehr als eine Randnotiz

Bürgermeisterin Schwarz hatte da schon auf der Hauptbühne des Marktplatzes dem Publikum „liebe Grüße des Ministerpräsidenten“ ausgerichtet. Ein Grußwort habe Reiner Haseloff (CDU) ja zuvor schon über die Altmark-Zeitung gesendet. Aus Termingründen hatte der Landesvater nicht an der Festveranstaltung am Mittwoch und anderen Aktionen teilnehmen können, was für einigen Wirbel sorgen konnte (die AZ berichtete). Norbert Lazay, Vorsitzender des Altmärkischen Heimatbundes und ein Stück weit Vater des Stelldicheins seit Mitte der 1990er-Jahre, betonte, dass es eine Veranstaltungsreihe in dieser Form woanders in Sachsen-Anhalt nicht gebe. Seine Botschaft an Bürger und beide altmärkische Landkreise: „Halten Sie fest am Altmärkischen Heimatfest!“



Stendals Landrat Patrick Puhlmann (SPD) erinnert daran, dass es für Bismark Konkurrenz gegeben hatte. Das Ganze sei ja schließlich „eine begehrte Sache“. Tangermünde, die altmärkische Touristenstadt, hätte das Heimatfest 2023 ebenfalls gern ausgerichtet. So oder so, es gehe um Heimat und deshalb sei ein Heimatfest wichtig. Der Schinner Männerchor intonierte passend: „Ich mag meine Heimat so sehr, das Altmärker Land ...“ Die Dancing Kids des Heimatvereins Bismark zeigten sich vor der Bühne in Tracht und mit Tüchern in der Hand. Bei Weitem nicht alle Vereine der Einheitsgemeinde und der Ortschaft Bismark wollten und konnten sich einbringen. Händler aus der Region, etwa aus Stendal mit Tees und Gewürzen oder auch aus Heeren mit hausgemachter Marmelade, zeigten sich.



Das Bühnenprogramm an mehr oder weniger zwei Standorten konnte einem nicht überfrachtet erscheinen. Die Festmeile mit den Ständen von Vereinen, Initiativen, Einrichtungen und Unternehmen schien manchem vielleicht recht luftig. So blieb Platz für die Besucher, zuletzt hatten die Veranstalter mit um die 10.000 gerechnet, für das Wochenende. Veranstaltungen im Landkreis Stendal zeitgleich hatte es einige gegeben, zum Beispiel den zweitägigen Biedermeiersommer in Werben und ein Streetfood-Festival in Stendal. Die Einheitsgemeinde Bismark besteht aus 20 Ortschaften und liegt nahe der Grenze zum altmärkischen Westkreis, eine genaue Bilanz der Organisatoren könnte interessant sein. Höhepunkt dürfte für viele der Festumzug am Sonntag gewesen sein.

Kommentar von AZ-Redakteur Marco Hertzfeld

Farbe im Spiel / Einander grün sein!:

Nichts passiert unbewusst. Das Kleid zum Auftakt war grün, das Outfit zur offiziellen Eröffnung ebenfalls, ein Statement. Grün gilt als die Farbe der Altmark und die der Hoffnung sowieso. Diese altmärkische Bürgermeisterin weiß das. Es braucht Frauen und Männer, die nach vorne gehen, anpacken, repräsentieren und ja, die eine gute Figur machen. Verwaltungsleitern und Kommunalpolitikern wie Schwarz sollte das schon von Berufs und von Amts wegen gelingen. Wirklich auszahlen kann sich das nur, wenn die Gemeinschaft stimmt, es nicht zuletzt Vereine und Verbände gibt, die mitziehen. Eine größere Veranstaltung kann dann zur Bühne für alle werden. Wie sehr das 2023 in Bismark gelungen ist, mag jeder Besucher auch gern für sich entscheiden. Inwieweit es Redebedarf über das Altmärkische Heimatfest der Zukunft gibt, das muss sich noch zeigen.