Ein Vogelhaus mit lebendem Dach

Von: Kai Zuber

Wolfgang Crackow (85) aus Dähre mit seinem grünen Vogelhaus. Vor 33 Jahren hat er das Modell quasi erfunden. © Kai Zuber

Wolfgang Crackow aus Dähre hat das ultimative Vogelhaus mit lebendem, immergrünen Dach erfunden. Das war genau vor 33 Jahren, wie sich der rüstige 85-jährige Rentner heute erinnert. Seit dieser Zeit tüftelt der Hobby-Tischler in seiner Freizeit an der Erfindung von einst herum, um sie noch besser zu machen.

Dieses Meisterstück mit drei Etagen machen Vogelbeobachtungen im Garten leicht. Im Hintergrund sind die Beete mit den Sukkulenten für die Dachbegrünung zu sehen. © Kai Zuber

Dähre – Seine Kreation ist der absolute Hingucker im Vorgarten. Die Häuschen, darunter auch Modelle, die als Briefkasten gestaltet sind, sind so dekorativ, dass sich die Frage stellt, ob denn nicht auch Langfinger die Holzbauten magisch anziehen. „Nein, das ist noch nicht vorgekommen, denn dazu sind sie viel zu schwer. Mitunter wiegt ein Briefkasten wegen der schweren Dachbegrünung über 30 Kilogramm“, sagt der Tüftler schmunzelnd. In seinem Garten hinter dem Dährer Wohnblock hat Wolfgang Crackow seine Werkstatt. Gleich dahinter hat er die Beete angelegt, wo er die Sukkulenten-Teppiche seiner Dachbegrünung heranzüchtet. Die speziellen Pflanzen für kiesigen und sandigen Trockenböden eignen sich auch für größere Dächer, weil sie wahre Überlebenskünstler sind. Dichte grüne, gelbe und rote Teppiche bilden sie. Hat Wolfgang Crackow eines seiner Briefkasten- oder Vogelfutterhäuschen fertig gestellt, werden die Pflanzenteppiche geerntet und auf die Dachflächen platziert. Für Dichtigkeit darunter sorgt eine Folie. Also kann jeder Besitzer bei Trockenheit sein Vogelhaus oder Briefkasten auch mal mit der Gießkanne wässern, damit das lebende Dach gedeihen kann. Die Erde für die Pflanzen ist eine kiesige Spezialmischung, die auch eine Drainagewirkung hat. Denn Staunässe können die Trockenpflanzen nicht vertragen. „Jedes Schmuckstück aus massivem Holz ist ein unverwechselbares Unikat“, sagt der Meister. Wolfgang Crackow kommt ursprünglich aus Hamburg, hat dann lange bei Hitzacker gewohnt, später in Salzwedel und ist nun in Dähre ansässig.



Die Vogelhäuschen und Briefkästen mit begrünten Dächern sind verschiedene Modelle. Mal sind es Fachwerkhäuschen, aber es gibt auch Wassermühlen und sogar kleine Hochhäuser. „Der Standort für das Schmuckstück muss gut gewählt sein. Das Dachgrün verträgt keinen Schatten oder weitere Überdachungen. Ab und zu muss zur Pflege mal gedüngt oder gegossen werden“, meint Wolfgang Crackow. „In meinem Arbeitsleben habe ich mich mit der Begrünung von Dächern aller Art beschäftigt. Nun als Rentner wollte ich noch etwas Sinnvolles tun“, sagt der Senior und versucht, seine langjährige Erfahrung in die Hobby-Projekte einfließen zu lassen. Alle Häuser werden aus Holz von Lärche, Eiche, Fichte Douglasie und Akazie gefertigt. Eine offenporige Lasur schützt das Holz. Eine ausgetüftelte Entwässerung am Dachende sorgt dafür, dass das Wasser langsam wie aus einer Drainageschicht von der Kante abtropft. Wenn im heißem Sommer die Vögel einmal nicht so viel Futter, sondern eher Wasser brauchen, gibt es sogar Modelle mit einem Badehaus für die gefierten Gäste.