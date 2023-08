Wolf soll durch Zählung genauer erfasst werden

Herbstjagden für Zählung

Die Wildbestände gehen angesichts der zunehmenden Wolfspopulation vielerorts stark zurück. Damwild steht auf dem Speiseplan der Raubtiere ganz oben.

Der Wolf vermehrt sich in der Region immer mehr. Das bereitet den Weidmännern zunehmend Sorgen.

Kuhfelde – Dazu kommt innerhalb der Jägerschaft eine nicht ganz unbegründete Skepsis angesichts der offiziell vorgelegten Zahlen, die von vielen Grünröcken als zu gering angesehen werden. Ziel der Jäger sind daher eigene Zählungen. „Der Wolf soll so genauer erfasst werden. Wir Jäger aus der Region wollen die kommenden Herbstjagden zur Zählung des Bestandes nutzen“, erklärte der Chef des Kuhfelder Hegeringes, Lutz Amft, auf Anfage der Altmark-Zeitung.

Hintergrund: Weil in der Jahreszeit der fallenden Blätter bei den sogenannten Gesellschaftsjagden binnen weniger Tage altmarkweit sehr große Flächen bejagt werden und bei Drückjagden naturgemäß auch viele Wölfe gesichtet werden, sei es recht einfach, die Zählung sicher durchzuführen. „Wir rechnen bei dieser Art der Wolfs-Bestandszählung mit ziemlich genauen Zahlen und Daten über Rudelbildung und Einzelwölfe“, sagt Amft.



Mit geübtem Auge und etwas Glück lasse sich mitunter auch das Geschlecht oder das Alter der Tiere schätzen. „Die Wölfe werden ja nicht weniger – ganz im Gegenteil“, meinte Amft. Der Druck, den aktuell strengen Schutzstatus des Wolfes zu lockern, wachse zusehends. Innerhalb der Jägerschaft Salzwedel entstehe der Eindruck, Deutschland entwickle sich in Europa zu einem „Wolfszuchtland“, hieß es zum Beispiel bei der letzten Tagung der Vereinigung (AZ berichtete).



Für ein besseres Monitoring wurde ein dreiköpfiges Gremium aus der Jägerschaft bestimmt. In Zusammenarbeit mit Kreisjägermeister Hans-Ulrich Brückner wollen die Weidmänner genauere Zahlen des Wolfsbestandes erfassen und bitten deshalb darum, Wolfssichtungen zu melden.



Die Zahlen aus dem Wolfskompetenzzentrum Iden „könnten nämlich angezweifelt werden“, hieß es seitens der Jägerschaft. Weil mit der zunehmenden Wolfspopulation auch die Krankheiten, zum Beispiel Räude, zunähmen, sollen alle Jäger besonders auch solche verdächtigen Wölfe melden.



Zur Forderung, den Wolfs ins Jagdrecht zu übernehmen, sprach Landes-Jagdverbandspräsident Dr. Carsten Scholz jüngst bei einer Tagung der Klötzer Jägerschaft in Jübar „von einem langen Weg, den man gehen muss, um in der Sache am Ende etwas mehr zu dürfen“. Kompromissbereitschaft hätten auf Landesebene CDU und FDP signalisiert. Scholz betonte die Wichtigkeit des Wolfs-Monitorings. Die Zahl der Tiere ist im Monitorjahr 2021/22 um 26 auf 183 gestiegen. Es gibt offiziell 24 Rudel, vier Wolfspaare und zwei Einzeltiere. Bis auf wenige Ausnahmen befindet sich der Großteil der Wolfsreviere im Norden und Osten Sachsen-Anhalts. Sieben Reviere verlaufen grenzübergreifend mit Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Niedersachsen. Viele Jäger halten die offiziellen Zahlen für viel zu niedrig und kritisieren, dass vor allem die hohe Zahl der recht schwierig zu erfassenden Jungwölfe in der Statistik nur unzureichend auftaucht. Von der geplanten Herbstjagd-Zählung versprechen sie sich nun genauere Daten, die zentral zusammen gefasst und aufbereitet werden sollen.