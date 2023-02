Wohnblock in Wallstawe soll in diesem Jahr saniert werden

Von: Christian Reuter

Alle 16 Wohnungen des Wohnblocks an der Bahnhofstraße in Wallstawe sollen saniert werden. © Reuter, Christian

Eine gute Nachricht gibt es für die Mieter des Wohnblocks an der Bahnhofstraße in Wallstawe: Alle 16 Wohnungen sollen ab diesem Jahr saniert werden. Dazu kommt die Modernisierung der kompletten Heizungsanlage, informierte Wallstawes Bürgermeister Ralph Jürges auf AZ-Nachfrage.

Wallstawe. Der Wohnblock sollte eigentlich schon ab 2021 saniert werden, damals waren allerdings nur vier Wohnungen dafür vorgesehen gewesen (AZ berichtete). „Mir wäre es auch lieber, wenn es schneller gehen würde“, sagte Jürges am Freitag. Im Zuge der damaligen Ausschreibung habe eine Firma einen Einspruch eingelegt, dies habe dann vor allem zu der Verzögerung geführt. Derzeit laufe noch die Planungsphase für das Bauvorhaben.

Hintergrund: In dem Wohnblock befinden sich Ein-Raum-Wohnungen mit 40 Quadratmetern, Zwei-Raum-Wohnungen mit 56 Quadratmetern sowie größere Wohnungen mit 70 Quadratmetern. Vier der insgesamt 16 Wohnungen stehen inzwischen seit mehreren Jahren leer.



Diesen unbefriedigenden Zustand will die Gemeinde nun beenden. „Wir müssen an den Wohnungen etwas machen, um sie vermieten zu können. Wenn wir da jetzt gar nichts tun, haben wir irgendwann einen leeren Wohnblock“, hatte der Wallstawer Bürgermeister bereits bei der Abstimmung zum Haushalt im April 2021 erklärt. Damals waren von der Gemeinde 170.000 Euro für das Vorhaben eingeplant worden. Diese Summe werde nun natürlich nicht mehr ausreichen, da alle 16 und nicht nur vier Wohnungen saniert werden sollen, räumte Jürges ein. Eine genaue Summe wollte er aber am Freitag noch nicht nennen. Schließlich wolle er der Haushaltsabstimmung für das Jahr 2023, die am Montag ansteht, nicht vorgreifen.

In den Wohnungen müssen unter anderem Arbeiten an der Elektrik, an den Wasserleitungen sowie an den Türen und Fenstern erledigt werden. Einige Fenster stammen nach Aussage von Jürges noch aus dem Jahr 1968. Zudem müssen auch noch Malerarbeiten an den Fußböden, Decken und Wänden vorgenommen werden. Der gesamte Wohnblock soll außerdem noch eine neue Heizung erhalten. Dazu sind ein Brennwertkessel und Solarthermie auf dem Dach (für Warmwasser) vorgesehen. Die Mieter seien bereits im Oktober bei einer Versammlung über die Sanierung informiert worden, sagte der Bürgermeister.