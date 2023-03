„Förderer haben uns immer die Treue gehalten“

Von: Kai Zuber

Der ganze Stolz des Vereins sind die vielen jungen Sportler, wie zum Beispiel die Tanzgruppen aus Winterfeld. 158 der 410 Mitglieder des Vereins sind unter 18 Jahre alt. © Kai Zuber

„Die Corona-Zeit und der Bevölkerungsrückgang haben keine negativen Auswirkungen auf unseren Verein“, berichtete der Vorsitzende des Winterfelder Sportvereins Marno Schulz während der jüngsten Mitgliederversammlung, auf der das vergangene Jahr ausgewertet wurde. Die Mitgliederzahlen stiegen stetig seit 2010 auf aktuell 410 Mitglieder an. Davon sind 158 Mitglieder unter 18 Jahren. Eine weitere gute Nachricht: „Sponsoren und Förderer des Vereins halten uns uneingeschränkt die Treue.

Vereinschef Marno Schulz präsentiert im Traditionsraum des Winterfelder Mehrzweckgebäudes die akribisch dokumentierte und gut nachvollziehbare Vereinsgeschichte. © Kai Zuber

Winterfeld – Nach zwei Jahren Beeinträchtigungen und Entbehrungen konnten wir im abgelaufenen Jahr endlich wieder unser gewohntes vielfältiges Sport- und Vereinsleben gestalten. Das allein ist schon Grund genug, von einem erfolgreichen Jahr für unseren Verein zu berichten“, so Schulz. Für alle Mitglieder ein unvergesslicher Höhepunkt waren die Feierlichkeiten und Aktivitäten anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums. Dazu organisierten die Winterfelder Sportler vom 6. Mai bis 15. Mai eine Sportwoche mit zahlreichen Wettkämpfen und Veranstaltungen. Im Rahmen dieser Sportwoche organisierte der Verein auch den 48. Start in den Frühling. Die Veranstaltung war mit 120 Aktiven (Fahrradfahren, Laufen, Walken) sowie rund 80 Gästen sehr gut besucht. „Diesen tollen Rahmen habe ich genutzt, um Jochen Messing zum vierten Ehrenmitglied des Vereins zu ernennen. Das ist die höchste Auszeichnung, die wir als Verein vergeben können“, erinnerte Schulz. Eine niveauvolle Veranstaltung war auch die Gala mit der Feuerwehr Winterfeld und 200 Gästen sowie der Präsidentin des Landessportbundes Silke Renk-Lange als Ehrengast. Außerdem erhielt jeder Teilnehmer der Gala die neu verfasste Vereinschronik „100 Jahre SV Winterfeld“. „Mein Dank gilt an dieser Stelle dem Spielmannszug Apenburg sowie der Fanfarengarde Salzwedel für die musikalische Begleitung des Umzugs. Auf dem Festgelände der Festscheune Rustica spielten die Blasmusikanten aus Beetzendorf. Am Nachmittag hatten die Tanzmädchen, die Karate-Kämpfer Jui Jitzu aus Salzwedel und die Voltigierer aus Käcklitz ihren Auftritt“, hob der Vorsitzende die größten Höhepunkte hervor.



Von insgesamt 165 Vereinen im Kreissportbund Altmark-West gehören die Winterfelder seit Jahren zu den sechs größten und sind mittlerweile sogar der größte ländliche Verein. Die größte Sparte ist der Fußball mit 106 Mitgliedern, gefolgt von Frauensport (76), Tischtennis (55), Tanzen (47), Vorschulsport (29), Seniorensport (25) sowie Tennis und Kegeln (je 20 Mitglieder). Dann folgt der Kindersport mit 14 Mitgliedern und die Sparten Floorball sowie Darts mit je neuen Mitgliedern. Daher gibt es 319 Aktive in 29 Gruppen. Betreut und trainiert werden die Sportler von insgesamt 25 Übungsleitern, davon 21 mit Lizenz in 29 Sport- und Übungsgruppen. Schwerpunkt bildet bei uns die Kinder- und Jugendarbeit, deshalb ist es so wichtig, dass wir so viele engagierte und gut ausgebildete Übungsleiter haben, die den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle und noch dazu gesunde Freizeitbeschäftigung ermöglichen. „Es ist mir ein Bedürfnis, nochmals bei allen Vorstandsmitgliedern, Sektions- und Übungsleitern und engagierten Vereinsmitgliedern Danke zu sagen für die verantwortungsvolle und selbstständige Arbeit. Nur dadurch ist diese erfolgreiche Vereins- und Sportarbeit möglich“, betonte Marno Schulz.