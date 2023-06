Wie geht es weiter mit der alten Grenzkaserne in Bonese?

Wie geht es weiter auf dem Gelände der ehemaligen Grenzkaserne in Bonese? Diese Frage soll am Montag, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bonese geklärt werden. „Dort wird die Eigentümerin des Areals und Geschäftsführerin Vanessa Bokr ihr Projekt vorstellen. Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen“, sagte Dähres Bürgermeister Barnd Hane über die von ihm mit initiierten Info-Veranstaltung.

Bonese – Vanessa Bokr hat auf dem Areal ihrer alten Grenzkaserne in Bonese recht ehrgeizige Pläne. Diese sind in zwei Bauphasen eingeteilt, erläuterte die junge Tierschützerin bereits im Dährer Gemeinderat. In Phase eins bis zum Jahr 2027 soll auf dem Areal ein vorläufiges Tierheim mit angegliederter Hundeschule in Bonese entstehen. Drei Meter hohe Erdwälle sollen das Hundegebell dämpfen. In der zweiten Bauphase soll dann die Sanierung des Kasernen-Haupthauses von 2025 bis 2030 erfolgen. „Unsere Hellhound Foundation ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich um den Schutz von Hunden kümmert, welche aufgrund ihres aggressiven Verhaltens häufig weggegeben, ausgesetzt oder eingeschläfert werden. Durch Aufklärung, Weiterbildung, Seminare, Behördenkontakt und Verhaltenstraining wollen wir helfen“, sagte Vanessa Bokr, deren spendenfinanzierte Foundation bislang ihren Sitz in Bispingen hatte. Danach könnten die Hunde an sachkundige Halter vermittelt werden. Ziel sei ein „familiäres Wohnklima“ mit den Hunden statt der klassischen Zwingerhaltung. Das Haupthaus an der Landstraße zwischen Bonese und Schmölau als ehemalige Grenzkaserne soll künftig als Schulungs- und Wohnraum für Personal, für die Verwaltung sowie als Futterküche, Fleisch-Kühlraum sowie als Wäschestation und als Hunde-Krankenstation genutzt werden. Auf dem Areal sollen aber auch noch Wohncontainer aufgestellt werden. Die Unterbringung von bis zu 100 Hunden auf dem Areal sei aus Sicht von Vanessa Bokr zu hoch gegriffen. Realistisch sei eine Zahl von maximal 60 Hunden, die von neun Angestellten betreut werden. Die Gemeinde Dähre vertagte kürzlich eine Ratsentscheidung für den geplanten Aufstellungsbeschluss zum Bauvorhaben vor dem Hintergrund offener Fragen der Anwohner.