Neues Schild und alte Probleme

Von: Kai Zuber

Diese neue Tafel an altem Hünengrab in Stöckheim informiert über die Entstehung des Großsteingrabes, die sogenannte Blutrinne und die damit verbundene Sage. © Kai Zuber

Die sogenannte Megalith-Route in der westlichen Altmark nimmt derzeit Gestalt an, wie Besucher am Großsteingrab in Stöckheim sehen können. Das Grab gilt als eines der schönsten Anlagen dieser Art nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Deutschland. Wer die Attraktion besuchen möchte, stößte jedoch auf unerwartete Probleme.

Stöckheim – Für Bestattungen errichtet wurde die im Volksmund auch als Hünengrab bezeichnete Anlage in der sogenannten Trichterbecherkultur (ca. 3600-3100 v. Chr.). Es gibt in Stöckheim ein gut erhaltenes Ganggrab mit sieben Wandsteinpaaren und einer Umfassung. Der große, in Längsrichtung aufliegende Deckstein, ist mit 4,5 Metern Länge und 2,9 Metern Breite heute der größte der ganzen Altmark. Sein Gewicht wird auf 22 000 Kilogramm geschätzt.

Die „Jungen Archäologen der Altmark“ haben sich im Fundament des Infoschildes verewigt © Kai Zuber

Rätselhaft ist mitten im Stein die sogenannte Blutrinne, um deren Entstehung sich mehrere Legenden ranken, wie die AZ bereits mehrfach ausführlich berichtete. Auch aus anderen Aspekten ranken sich zahlreiche Sagen um das Grab. Die bekannteste ist folgende: Als der Riese Goliath es in seinem Grab im heiligen Lande nicht mehr aushielt, da er dort als Großmaul, welches letztendlich dem kleinen Hirtenjungen David unterlegen gewesen war, gehänselt wurde, entschloss er sich, eine andere Ruhestätte zu suchen. Auf seiner Suche kam er irgendwann auch nach Stöckheim, wo es ihm recht gut gefiel. Er suchte ein paar große Steine zusammen, die er passend für sein Grab aufstellte. Daraufhin zog er wieder los, um seinen Grabstein und seinen goldenen Sarg zu holen. Den Sarg nahm er unter den Arm, um den großen Stein wand er eine goldene Kette und band ihn damit auf seinem Rücken fest. Auf seinem langen Rückweg scheuerte die Kette sich beständig tiefer in den Stein. Daher rührt die Rille, die heute noch auf dem Stein sichtbar ist. In Stöckheim angekommen legte er den großen Stein auf die vorbereitete Unterlage und legte sich darunter zur Ruhe. So richtig zur Ruhe kam er aber auch hier nicht, denn in jeder Neujahrsnacht steigt der Riese Goliath aus seinem goldenen Sarg und schabt drei runde Löcher in den Stein, die gerade so groß sind wie die Wunden, die ihm der Hirtenknabe David mit seiner Steinschleuder beigebracht hatte. Doch es gibt nicht nur Positives über die Megalithroute in der westlichen Altmark am Stöckheimer Hünengrab zu berichten. Denn: Auch wenn das Auto bekanntlich erst sehr viel später erfunden wurde, am schönsten Hünengrab Deutschlands finden Besucher, egal ob mit dem Pferde- oder Ochsengespann oder mit dem modernen E-Mobil angereist, seit nunmehr 5000 Jahren keinen geeigneten Parkplatz.