Wallstawer Schützenfest bei bestem Sonnenschein

Von: Kai Zuber

Vereinschef Peter Grimm (v. r.) mit dem neuen Schützenkönig Gerd Rodewohl und dessen Ehefrau Janny, der besten Schützin Anke Koch, Lene Anders und ihr Kronprinz Fabian Tödter sowie Vize-Vereinschef Andreas Zimmer. © Zuber, Kai

Gerd Rodewohl ist neuer Schützenkönig von Wallstawe. Das ergab am Sonnabend die mit Spannung erwartete feierliche Proklamation. Damit löst Rodewohl den alten König Roger Meyer ab, der in Würde abdankte. Mayer wurde mit einer prächtigen Kutsche samt ganzer Familie abgeholt und verabschiedet. Mit dem neuen König Gerd Rodewohl freute sich auch dessen Ehefrau Janny über die Majestäten-Ehrung bei der Proklamation am Wallstawer Dorfgemeinschaftshaus.

Wallstawe – Neuer Kronprinz in der Amtszeit 2023/24 wurde Fabian Tödter, der gemeinsam mit seiner Partnerin Lene Anders das Majestäten-Erbe antritt. Und wie immer gibt es auch in Wallstawe wieder die Ehrung für die beste Schützin. Sie heißt in diesem Jahr Anke Koch. Bei der Proklamation nach dem Umzug standen außerdem auch die Gastvereine und Gilden Spalier. Sie kamen aus Soltendieck, Steinitz, Bergen-Dumme und Kuhfelde.

Beim sonnigen Wallstawer Schützenfest am Wochenende wurde zwei Tage lang gefeiert. Das unrunde Jubiläum „153 Jahre Volks- und Schützenfest“ wurde festlich begangen, denn der Schützenverein Wallstawe wurde im Jahre 1870 gegründet.



Der Vorsitzende des Wallstawer Schützenvereins, Peter Grimm, und sein Vize, Andreas Zimmer, hatten zusammen mit ihren Helfern wieder ein tolles Fest organisiert: Nach der Proklamation gab es erst einmal Freibier im Zelt und anschließend Kaffee und Kuchen bei musikalischer Unterhaltung im Hintergrund. Den Umzug führte die Diesdorfer Schalmeienkapelle an. Sonnabendnacht war dann noch großer Zelttanz mit dem DJ-Team „Wir Werden Laut“.



Weiter ging die Party dann am Sonntag beim Frühschoppen mit dem Musikzug der Feuerwehr Beetzendorf. Es gab Erbsensuppe aus der Gulaschkanone sowie natürlich auch Kaffee und Kuchen. Eine Springburg war für alle Kinder aufgebaut.



An beiden Tagen fand außerdem ein großes Preisschießen für die gesamte Bevölkerung und aller Schützen aus nah und fern auf dem Schießstand des Schützenvereins statt.