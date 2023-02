Wallstawe investiert 1,9 Millionen Euro in Wohnblock-Sanierung

Von: Christian Reuter

Alle 16 Wohnungen des Blocks an der Bahnhofstraße in Wallstawe sollen ab diesem Jahr saniert werden. Für die Kosten von 1,9 Millionen Euro muss die Gemeinde einen Kredit in gleicher Höhe aufnehmen. © Reuter, Christian

Der Wohnblock an der Bahnhofstraße in Wallstawe soll ab diesem Jahr saniert werden (AZ berichtete). Die Baumaßnahme, bei der alle 16 Wohnungen und die Heizung modernisiert werden sollen, wird 1,9 Millionen Euro kosten. Dafür muss die Gemeinde Wallstawe einen Kredit in gleicher Höhe aufnehmen, wurde während der jüngsten Ratssitzung am Montagabend, 13. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus in Umfelde bekannt.

Umfelde / Wallstawe. Die Sanierung des Wohnblocks ist der größte Posten im Wallstawer Haushalt für dieses Jahr, der vom Rat mit einer Enthaltung verabschiedet wurde. Katrin Seidel, Kämmerin der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, stellte den Etat vor.

Als weitere Investitionen sind jeweils 20.000 Euro für die Hilmsener Brücke und den Gehwegbau in Wiersdorf sowie 15.000 Euro für die Bushaltestelle in Wiersdorf vorgesehen. Außerdem werden 3000 Euro für die allgemeine Liegenschaftsverwaltung für unbebaute Grundstücke eingestellt.

Vom Land Sachsen-Anhalt erhält die Gemeinde Wallstawe 79.600 Euro als Investpauschale, muss davon allerdings 80 Prozent, also 63.700 Euro, als Umlage an die Verbandsgemeinde abführen.

Im Ergebnisplan habe die Gemeinde 2023 ein Minus von 315.800 Euro, das aber durch die Rücklagen von 513.000 Euro ausgeglichen werden, erläuterte Seidel.

Zurück zur Sanierung des Wohnblocks. Das Gebäude an der Bahnhofstraße in Wallstawe sollte eigentlich schon ab 2021 saniert werden, damals waren allerdings nur vier Wohnungen dafür vorgesehen gewesen. Hintergrund: In dem Wohnblock befinden sich Ein-Raum-Wohnungen mit 40 Quadratmetern, Zwei-Raum-Wohnungen mit 56 Quadratmetern sowie größere Wohnungen mit 70 Quadratmetern. Vier der insgesamt 16 Wohnungen stehen inzwischen seit mehreren Jahren leer. Diesen unbefriedigenden Zustand will die Gemeinde nun beenden.



Für die Sanierung von vier Wohnungen war im Haushalt für 2021 die Summe von 170.000 Euro eingeplant worden. Da nun aber alle 16 Wohnungen modernisiert werden sollen, sind 1,9 Millionen Euro erforderlich und die Aufnahme eines Kredites in gleicher Höhe.

Für das Geld sollen in den Wohnungen unter anderem Arbeiten an der Elektrik, an den Wasserleitungen sowie an den Türen und Fenstern erledigt werden. Zudem müssen auch noch Malerarbeiten an den Fußböden, Decken und Wänden vorgenommen werden. Der gesamte Wohnblock soll außerdem noch eine neue Heizung erhalten.