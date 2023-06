Waldfest Tangeln: Zwei Party-Tage mit Sonne satt

Von: Kai Zuber

Teilen

Höhepunkte für die Kinder am Familiensonntag waren das Ponyreiten, eine große Hüpfburg und ein Spielzeugstand. © Zuber, Kai

Das dritte Wochenende im Juni ist bei vielen Familien aus der Region fest für das Waldfest in Tangeln im Terminplan vermerkt. Nun war es endlich so weit.

Tangeln – Wie in jedem Jahr hatte Wettergott Petrus diesen Termin unter seinen ganz persönlichen Schutz gestellt: Also wurde wie immer Sonne satt in Tangeln befohlen. Denn das dritte Wochenende im Juni war bei vielen Familien aus der Region fest für das Waldfest in Tangeln im Terminplan vermerkt. Großes Lob gab es von Mitorganisator Steffen Peters für das junge Waldfestkomitee aus Tangeln, das in dem lang gestreckten Beetzendorfer Ortsteil nun schon zum wiederholten Mal das Event von den „alten Hasen“ übernommen und ganz toll gestaltet hatte. „Es ist schön, wenn sich junge Leute finden, damit diese Tradition weitergeht“, betonte Peters.

Über 30 gemeldete PS-Kraftprotze in fünf Klassen sorgten auf dem staubigen Wettkampfacker für Spannung. © Zuber, Kai

Gestartet wurde bereits am Sonnabend mit den Party-Machern von „Venga Venga“, die das Festzelt mit ihrer spektakulären Bühnenshow förmlich zum Beben brachten. Gespielt wurden bei der Party vor allem die größten Hits aus den 90er- und 2000er-Jahren.



Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familie. Auftakt war der traditionelle Trecker-Treck, der seit etlichen Jahren fest auf dem Plan steht. Reek Reineke, Mario Lemme und Steffen Peters kommentierten das Geschehen der über 30 gemeldeten PS-Kraftprotze in fünf Klassen auf dem staubigen Wettkampfacker. Highlights für die Kinder am Familiensonntag waren das Ponyreiten, eine große Hüpfburg mit Spielewagen und ein Spielzeugstand. Dieses Mal waren die Jagdhornbläser für abwechslungsreiche Unterhaltung zuständig. Für das leibliche Wohl sorgten Roland Klinglers handgemachte Nettgauer Erbsensuppe und die backfreudigen Damen aus Tangeln mit Kaffee und Kuchen sowie anderen Leckereien. Auch der Eiswagen machte Halt auf dem Gelände.



Beim Waldfest-Kinderschminken standen die kleinen Knirpse Schlange. © Zuber, Kai

Nachmittags legen die Bläser los. Weitere Höhepunkte waren der Auftritt der „Jumpings“ aus Diesdorf und die Zaubershow mit Ambrosia und der Auftritt der Hip-Hop-Tanzgruppe „Leara-Motion“ aus Beetzendorf.