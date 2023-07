Wahl in Jübar: Hagen Drenkmann tritt gegen Carsten Borchert an

Von: Kai Zuber

Die Überraschung ist perfekt: Hagen Drenkmann tritt im Frühherbst gegen den langjährigen Amtsinhaber Carsten Borchert als Bürgermeisterkandidat in Jübar an.

Jübar – Drenkmann ist ebenfalls seit vielen Jahren in der Kommune politisch aktiv und außerdem aktuell Mitglied im Gemeinderat Jübar. Damit wird es also spannend bei der nächsten Bürgermeisterwahl in der Gemeinde. Diese ist am Sonntag, 24. September, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

„Ich habe bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf meine Unterlagen abgegeben“, bestätigte Hagen Drenkmann der AZ seine Kandidatur. Er wolle ein guter Bürgermeister vor Ort sein, sagte er. „Ich will einiges anders machen und vielleicht auch manches besser“, betonte Drenkmann. Er tritt somit selbstbewusst gegen Amtsinhaber Borchert an, der seit 30 Jahren Bürgermeister in der Gemeinde Jübar ist. „Ich bin aber mit Jübar längst nicht fertig und habe dementsprechend noch viele Pläne“, entgegnete Carsten Borchert.



Die Wähler in Jübar haben also am 24. September beim Gang zur Urne die Entscheidung, wer künftig die Geschicke der Kommune lenken soll. Am morgigen Dienstag, 25. Juli, tagt allerdings erst einmal ab 10 Uhr der Wahlausschuss.