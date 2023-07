Bomben fielen auf das Altmark-Dorf Ellenberg: „Es war furchtbar“

Vor 80 Jahren

+ © Kai Zuber „Es war furchtbar!“ – Auch Anny Holtorf (100) erinnerte sich kurz vor ihrem Jubiläum an den Bombenhagel in ihrem Heimatdorf Ellenberg. © Kai Zuber

Einem besonders tragischen Jahrestag gilt es in diesem Jahr zu gedenken: Vor 80 Jahren wurde der kleine altmärkische Ort Ellenberg zu einem tragischen Kriegsschauplatz. Es geschah am 20. Oktober 1943. Der Lehrer und Heimatforscher Adolf Thoms hat damals handschriftlich einen genauen Hergang des Dramas verfasst.

+ Die Schäden der 1943 in Ellenberg gefallenen Bomben war fürchterlich. Fast alle Gebäude im Dorf hatten gelitten. © Repro: Kai Zuber

Ellenberg – Von seinem Haus hatte Thoms einen guten Blick auf die Ereignisse. Vor allem aber auf das Nachbarhaus, Heisers so genannten Wischhof. Thoms kam am 20. Oktober 1943 gegen 19 Uhr vom Berufsschulunterricht in Bonese. Am Horizont sah er dauernd Leuchtschirme aufglühen, die von feindlichen Fliegern gesetzt wurden. Gegen 20 Uhr zündeten die englischen Bomber dann Leuchtkugeln, welche Ellenberg und die nahe Umgebung taghell erleuchteten. „Wir ahnten nichts Gutes und gingen mit der ganzen Familie in den Keller“, berichtet Adolf Thoms in seinen Annalen. Kaum war seine Familie im Unterbau, da krachte es bereits. Steine und Mörtel fielen auf die Kellerdecke, ein Küchenschrank sackte in die Tiefe. Die Kellertreppe war verschüttet. Durch die zerbrochenen Fenster spritzte Phosphor in den Raum und leuchtete gespenstisch in der Dunkelheit. Lehrer Thoms arbeitete sich nach oben und sah das volle Ausmaß der Schäden. Sein eigenes Haus war teilweise zerstört. Bei Nachbar Heiser brannten Stall und Scheune. Auch Bethges Haus und Hof stand in Flammen. Eine 24 Zentner schwere Sprengbombe war etwa 30 Meter neben dem Haus des Lehrers in Bocks Wischhof eingeschlagen und explodiert. Der Luftdruck war fürchterlich: Fast alle Gebäude im Dorf hatten gelitten. Der neue Spritzenhausturm zeigte viele Splittereinschläge. Doch wie durch ein Wunder war niemand ums Leben gekommen. Nur Bürgermeister Heinrich Thielbeer bekam einen Splitter durch das Handgelenk. Fazit: Die Ellenberger hatten Glück; wären die Bomben nur 50 Meter weiter aufgetroffen, hätte es viele Tote gegeben. Die Dörfler vermuteten damals, dass die Molkerei und das Sägewerk sowie die hohen Schornsteine die Ursache für den Angriff waren: Offenbar vermuteten die Aufklärer dort Industrieziele.



Das nächste Kriegsereignis über den Wolken ließ nicht lange auf sich warten: Am 8. April 1944 tobte gegen Mittag über Ellenberg, Wistedt und Langenapel eine atemberaubende Luftschlacht. Bei guter Sicht stürzten sich deutsche Jagdflieger auf amerikanische Bomber. Vier Flugzeuge stürzten brennend in die Tiefe. „Ein Bomber lag bei Langenapel, zwei nahe Wistedt und einer bei Tylsen“, berichteten die Zeitzeugen seinerzeit. Auch Anny Holtorf, die jüngst in Ellenberg ihren 100. Geburtstag feierte (wir berichteten), bestätigte die schrecklichen Ereignisse des Bombenangriffs auf ihr Dorf: „Das war ein furchtbares Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Der Lehrer Thoms hatte alles in seiner umfangreichen Ellenberger Dorfchronik festgehalten“, beschrieb sie kurz vor ihrem runden Jahrhundert-Jubiläum.