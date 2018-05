Viele Autofahrer kürzen ab

Mai die Straße nicht freigeben können“, sagte André Habermann, Vorarbeiter der bauausführenden Firma Kalinowsky aus Bad Bevensen. Die Straße wurde auf der einen Seite auf einer Länge von 3380 Metern voll ausgekoffert und der andere Teil um rund neun Zentimeter abgefräst. Wie Habermann informierte, war das Auskoffern nötig, weil in diesem Bereich die Straße in früheren Zeiten schon mal verbreitert worden war, dieser Teil aber nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht.

Kurz hinter „Forst Vier“ auf halber Strecke in Richtung Waddekath musste aber nichts mehr ausgekoffert werden. Dort wurden nur einzelne defekte Straßenabschnitte abgefräst. Gestern wurde eine 20 Zentimeter starke Tragschicht in den ausgekofferten Bereich aufgetragen. Danach folgen auf die gesamte Straßenbreite eine sechs Zentimeter starke Bind- und eine drei Zentimeter starke Deckschicht. Den Abschluss der Baumaßnahmen bildet dann der Ausbau der Seitenräume und der vielen Taschen.

In Haselhorst hat ein Anwohner einfach Baumstämme und Holzklötze neben die Straße gelegt.

+ Der Anliegerweg wird auch von anderen Fahrzeugen benutzt. © Lange

Auch Lkw werden immer wieder gesichtet. In Haselhorst hat ein Anwohner einfach Holzklötze neben die Straße gelegt, sodass die Verkehrsteilnehmer nicht auf die Randstreifen ausweichen können. Allerdings ist es nicht erlaubt, die Holzklötze so auf öffentlichen Flächen zu legen. In Höddelsen wurde den Verkehrsteilnehmern eine ganz legale „Bremse“ eingebaut. Auf der einen Seite der Straße parkt ein Autoanhänger, etwas versetzt auf der anderen Seite parkt ein Auto.